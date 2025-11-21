दही कैसे जमता है? यहां जानें, घर पर दही जमाने का आसान तरीका

Ghar Par Gahi Kaise Banaen: दही न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है. कई लोग बाजार से दही खरीद कर खाते हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें घर का जमा दही ही पसंद आता है, क्योंकि घर की दही ज्यादा शुद्ध, ताजा और स्वादिष्ट होती है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें घर का जमा दही खाना पसंद है तो स्टोरी में बने रहिए. यहां हम आपको घर पर दही जमाने का सही तरीका क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं.

घर पर दही कैसे जमाया जाता है?

दूध: दही की गुणवत्ता काफी हद तक दूध पर निर्भर करती है. फुल क्रीम दूध से दही ज्यादा गाढ़ी और मलाईदार बन सकती है, जबकि टोंड दूध से दही पतली हो सकती है. अगर आपको होटल जैसी गाढ़ी दही चाहिए, तो फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें.

अच्छी तरह उबालें: सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबालें. अब इसे हल्का गुनगुना होने तक ठंडा होने दें. उंगली डालकर देखें दूध गर्म लगे लेकिन उंगली जलाए नहीं, बस दूध का यही तापमान होना चाहिए.

सही मात्रा: ध्यान रखें, दही को जमाने के लिए आप जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वह ताजा होनी चाहिए. अगर दही ज्यादा खट्टी है, तो आपकी नई दही भी खट्टी बनेगी. वैसे 1 लीटर दूध के लिए 1 से 2 चम्मच दही पर्याप्त माना जाता है, लेकिन अगर आप दही जल्दी जमाना चाहते हैं तो ज्यादा दही डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से खट्टापन बढ़ सकता है.

7 से 8 घंटे रखें: दूध में 3 से 4 ठंडल सफेद हरी मिर्च डालकर दूध को मिला दें. गर्म और शुष्क स्थान पर रखें. दूध को 7 से 8 घंटे के लिए जमने दें. दही जमने के बाद, इसे फ्रिज में रखें और ठंडा होने दें. खाने से से पहले दही में डले मिर्च को निकाल लें और सेवन करें.

