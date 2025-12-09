पथरी को काट कर शरीर से बाहर कर देंगे इस फल के बीज, जानें कैसे करें सेवन

Papaya Seeds Benefits: पपीता एक ऐसा फल है जिसके लाभों के बारे में तो हम सभी जानते हैं. क्योंकि इस फल को आप हर मौसम में आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पपीता ही नहीं इसके बीज भी सेहत के लिए कमाल माने जाते हैं. जी हां आपने सही सुना. आमतौर पर हम सभी पपीते के बीजों को बेकार समझ कर फेंक देते हैं. लेकिन ये मार्केट में 2000 रुपये से भी ज्यादा कीमत के बिकते हैं. पपीते के बीज को औषधि से कम नहीं माना जाता है. क्योंकि इनमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है. इतना ही नहीं ये एंटी-बैक्टीरियल गुण से भी भरे होते हैं. इन बीजों के सेवन से पथरी की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

क्या पथरी के लिए फायदेमंद है पपीते के बीज-(Is papaya seeds beneficial for kidney stones)

पपीते के बीज को पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद में पथरी (स्टोन) के लिए फायदेमंद माना जाता है. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना अगर आपको पथरी है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श से ही किसी भी चीज का सेवन करें.

कैसे करें पपीते के बीज का सेवन- (How To Consume Papaya Seeds)

पपीते के बीज को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर आप इन्हें मार्केट से खरीज कर ला रहे हैं तो इन्हें सीधे चबाकर खा सकते हैं. अगर आप घर पर पपीते के बीज को स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्हें अच्छे से धो लें, फिर एक थाली में रखकर धूप में अच्छे से सूखा लें. पाउडर बनाकर स्मूदी या जूस में मिला सकते हैं, या सलाद और दही में डालकर भी खा सकते हैं.

पपीता के बीज खाने के फायदे- (Papita Ke Beej Khane Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो पपीते के बीज का सेवन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है.

2. डिटॉक्स-

पपीते के बीज लिवर को डिटॉक्स करने और उसे हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

3. पाचन-

पपीते के बीज में पैपिन (Papain) नामक एंजाइम होता है जो पाचन को आसान बनाता है और कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है.

4. इम्यूनिटी-

पपीता के बीज एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)