हजार रुपए किलो बिकते हैं पपीते के बीज, फायदे जानकर आप आज से ही करने लगेंगे सेवन

Papaya Seeds Benefits: आप भी जब पपीता खाते हैं तो उसके बाद उसके बीजों का क्या करते हैं? अगर आपका जवाब है कि आप उसे फेंक देते हैं तो फिर आप जान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें गलती कैसी तो हम आपको बता दें कि ये छोटे-छोटे काले बीज सेहत (Health Benefits of Papaya Seeds) के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं? खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों की डायबिटीज की समस्या है. आपको जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए ये बीज किसी नैचुरल मेडिसिन से कम नहीं हैं. ब्लड शुगर कंट्रोल (Sugar Control karne Ke Liye Kya Khayen) करने से लेकर डाइजेशन, हार्ट हेल्थ और किडनी डिटॉक्स तक, ये कई चीजों में मदद करते हैं. तो चलिए जानते हैं कि पपीते के बीज आपकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है.

पपीते के बीज खाने के फायदे (Benefits of Eating Papaya Seeds)

डायबिटीज

पपीते के बीजो में एंटीऑक्सिडेंट्स और फ्लावोनॉइड्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो डाइजेशन को स्लो कर शुगर का अब्जॉर्प्शन धीमें करने में मदद करता है. इससे पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने का टाइम मिलता है और शुगर लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता.

पाचन तंत्र

इन बीजों में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो आंतों के खराब बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं. अगर आपको इंडाइजेशन, गैस या कब्ज जैसी दिक्कतें रहती हैं तो ये बीज आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

हेल्दी हार्ट

पपीते के बीजों में ओलेक एसिड पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) को बनाए रखता है. इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है.

किडनी डिटॉक्स

पपीते के बीजो में पाए जाने वाले तत्व शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और किडनी को साफ रखते हैं. अगर आप यूरिन इंफेक्शन या किडनी से जुड़ी सूजन से परेशान रहते हैं, तो ये बीज नेचुरल क्लीनजर की तरह काम कर सकते हैं.

कैसे करें सेवन?

1. सीधा खाओ- आप रोज पपीते की 3 से 5 बीज चबा सकते हैं.

2. पाउडर बनाओ- पपीते के बीज को सुखाकर पीस लें और थोड़ा सा स्मूदी या पानी में मिला के पिएं.

3. शहद के साथ- कड़वाहट से बचने के लिए शहद में मिक्स करके भी आप इन बीजों को खा सकते हैं.

4. दही या सलाद में मिलाओ- क्रश किए हुए बीजों को टॉपिंग की तरह इस्तेमाल करें.

5. हर्बल चाय बनाओ- थोड़ा पाउडर गर्म पानी में डाल के डिटॉक्स चाय भी बनाई जा सकती है.

