बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा विटामिन बी 12, बस इस पीली दाल को डाइट में करें शामिल, जानिए कैसे और कब करना है सेवन

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने, हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सही से काम करने और डीएनए सिंथेसिस में एक अहम भूमिका निभाता है. शरीर में इसकी कमी से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. जैसे थकाम, कमजोरी, एनीमिया, याददाश्त का कमजोर होना. यह विटामिन हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है इसलिए इसको बनाने के लिए हमें बाहरी सोर्स की मदद लेनी पड़ती है. विटामिन बी12 के सबसे अच्छे नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है. लेकिन वो लोग क्या करें जो प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए इस पोषक तत्व की कमी को पूरा करना थोड़ा कठिन हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में बताएंगे जिसमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है. हम बात कर रहे हैं मूंग दाल की, जो विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है.

विटामिन बी12 के लिए मूंग दाल ( Moong Dal for Vitamin B12)

मूंग दाल ना सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होती है बल्कि खाने में हल्की और इसको पचाना बेहद आसान होता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. मूंग दाल में विटामिन-बी12 के अब्जॉर्प्शन और इस्तेमाल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा करें

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार करना फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने बताया है कि शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के आपके किचन में पाई जाने वाली मूंग दाल भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. बता दें कि मूंग दाल का पानी का सेवन इस विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है. नमामि अग्रवाल के अनुसार इस दाल में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसकी कमी होने पर रोजाना इस दाल का सेवन विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है.

डाइट में कैसे शामिल करें मूंग दाल

आप मूंग दाल की खिचड़ी या फिर इसका सूप बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

मूंग दाल का इस्तेमाल आप दाल-चावल, पराठा बनाकर या फिर हलवे के तौर पर कर सकते हैं.

मूंग दाल का आप चीला या फिर डोसा बनाकर खा सकते हैं.

आप अंकुरित मूंग दाल को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

