पालक से ज्यादा आयरन किस में होता है?

What Has More Iron Than Spinach: आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन में पालक से ज्यादा आयरन पाया जाता है.

पालक से ज्यादा आयरन किस में होता है?
आयरन को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए?

What Has More Iron Than Spinach: शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया, थकान, चक्कर आना, जल्दी कमजोरी महसूस होना और बालों का झड़ना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए लोगों के दिमाग सबसे पहले पालक आता है, जो आयरन का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन में पालक से ज्यादा आयरन पाया जाता है. अगर आप इन्हें डाइट में शामिल करते हैं तो घर बैठे इस समस्या से राहत पा सकते हैं. यहां जानें कौन से हैं वो फूड्स.

सबसे ज्यादा आयरन कौन सी सब्जी में होता है?

राजमा: राजमा चावल हर किसी को पसंद आते हैं. राजमा न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि आयरन का भी बेहतरीन सोर्स है. इसमें उच्च मात्रा में नॉन-हीम आयरन पाया जाता है, जो शाकाहारी लोगों के लिए बेहद उपयोगी है. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से राजमा खाते हैं तो आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं.

काला/ सफेद चना: काला और सफेद चना दोनों ही आयरन से भरपूर होते हैं. अगर आप इन्हें भिगोकर, उबालकर या सलाद के रूप में खाते हैं तो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते है. नियमित रूप से इसका सेवन वजन को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है.

तिल के बीज: काले और सफेद तिल दोनों ही आयरन से भरपूर हैं. सिर्फ एक चम्मच तिल से अच्छी मात्रा में आयरन मिल सकता है. सर्दियों में आप आयरन की कमी को पूरा करने के लिए तिल की चिक्की या लड्डू को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं.

गुड़: गुड़ भी आयरन की कमी दूर करने में उपयोगी माना जाता है. यह खून को साफ करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और एनीमिया की समस्या से छुटकारा दिला सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

