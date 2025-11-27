विज्ञापन
जड़ से डैंड्रफ कैसे खत्म करें? सिर में डैंड्रफ किसकी कमी से होता है? जानिए यहां पर

Dandruff Ka Jad Se Ilaj: अक्सर लोग इसे सिर्फ एक साधारण समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते इसका सही ध्यान न रखा जाए, तो यह समस्या बढ़कर लगातार झड़ते बालों और स्कैल्प इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है.

Dandruff kaise hataye gharelu upay?

Dandruff Ka Jad Se Ilaj: सर्दियां आते ही डैंड्रफ की समस्या आम हो जाती है क्योंकि इससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी समय परेशान रहता है. यह समस्या सिर्फ बालों की सुंदरता पर ही असर नहीं डालती, बल्कि सिर की त्वचा में खुजली और जलन का कारण भी बन सकती है. अक्सर लोग इसे सिर्फ एक साधारण समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते इसका सही ध्यान न रखा जाए, तो यह समस्या बढ़कर लगातार झड़ते बालों और स्कैल्प इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है. यहां जानें घर पर डैंड्रफ से राहत पाने के नुस्खे क्या हैं?

डैंड्रफ कैसे हटाए घरेलू उपाय

नारियल तेल और नींबू: नारियल तेल में मजूद तत्व स्कैल्प को पोषण देने में मदद करते हैं, जबकि नींबू का प्राकृतिक एसिड डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को कम कर सकता है. दो चम्मच नारियल तेल में एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर हल्का गर्म करें और स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के शैंपू से धो लें.

दही: दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक स्कैल्प की जलन और सफेद पपड़ी को कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप आधा कप दही को स्कैल्प पर अच्छे से लगाकर 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर बाद में ठंडे पानी से धोकर हल्के शैंपू का उपयोग करें, तो डैंड्रफ से राहत पा सकते हैं.

मेथी के बीज: मेथी के बीज एंटिफंगल एजेंट है जो डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप रातभर मेथी के बीज भिगो दें और अगली सुबह इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें और स्कैल्प पर लगाकर 30 से 40 मिनट छोड़ें तो स्कैल्प को स्वस्थ रख सकते हैं.

किस विटामिन की कमी से डैंड्रफ होता है?

सिर में विटामिन बी3,विटामिन बी2,विटामिन बी6 और जिंक की कमी के कारण डैंड्रफ की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

