बिना तले बनाएं दही-वड़ा, इस ट्रिक से बनेंगे एकदम सॉफ्ट, चटपटे मसालेदार

त्योहारों, फैमिली गेट-टुगेदर और खास मौकों पर दही-वड़ा ऐसी डिश है, जिसे लगभग हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. लेकिन पारंपरिक तरीके से बनाए गए दही-वड़े में काफी तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे कई लोग इसे खाने से बचते हैं. अगर आप भी कम तेल में हेल्दी और स्वादिष्ट दही-वड़ा बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके लिए है. मशहूर यूट्यूब कुकिंग क्रिएटर NishaMadhulika ने बिना डीप फ्राई किए अप्पे पैन में दही-वड़ा बनाने की शानदार ट्रिक बताई है. इस तरीके से तैयार दही-वड़े न सिर्फ बेहद सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं, बल्कि स्वाद में भी परफेक्ट होते हैं. यहां जानते हैं बिना तेल के दही वड़ा बनाने की रेसिपी-

वीडियो में देखें रेसिपी...

दाल भिगोने और पीसने का सही तरीका

दही-वड़ा बनाने के लिए एक कप धुली मूंग दाल और आधा कप उड़द दाल लें. दोनों दालों को अच्छी तरह धोकर लगभग दो घंटे के लिए पानी में भिगो दें. यदि समय कम हो तो हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दालें एक घंटे में तैयार हो जाएंगी.

भीगी हुई दालों का अतिरिक्त पानी निकालकर उन्हें कम पानी की मदद से पीसें. ध्यान रखें कि बैटर पूरी तरह चिकना न हो, उसमें हल्का दानेदारपन बना रहे. इसके बाद बैटर में बारीक कटा अदरक, हरी मिर्च और नमक मिलाएं. बैटर की कंसिस्टेंसी न ज्यादा पतली हो और न ही ज्यादा गाढ़ी.

इनो और अप्पे पैन की ट्रिक बनाएगी वड़े सॉफ्ट

बैटर को 10 मिनट आराम देने के बाद उसमें एक छोटी चम्मच इनो और थोड़ा पानी मिलाएं. इससे बैटर फूला हुआ और हल्का हो जाएगा. चूंकि वड़ों को फ्राई नहीं किया जा रहा है, इसलिए इनो का उपयोग जरूरी माना जाता है.

अब अप्पे पैन को हल्का गर्म करें और प्रत्येक खाने में 2-3 बूंद तेल डालें. बैटर भरकर लो-मीडियम फ्लेम पर दो मिनट तक पकाएं. इसके बाद वड़ों को पलटकर दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक सेक लें. इस तरीके से तैयार वड़े बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से बेहद सॉफ्ट बनते हैं.

नमक-हींग वाले पानी में भिगोना है जरूरी

पकने के बाद वड़ों को हल्के गर्म पानी में डालें, जिसमें नमक और एक-दो चुटकी हींग मिलाई गई हो. करीब 30 मिनट तक भिगोने से वड़े फूल जाते हैं और उनका टेक्सचर बेहद मुलायम हो जाता है. बाद में इन्हें हल्के हाथों से दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल लें.

दही और चटनियों से मिलेगा चाट वाला स्वाद

गाढ़े फेंटे हुए दही में शुगर पाउडर और काला नमक मिलाएं. सर्विंग प्लेट में वड़े रखें और उन पर दही डालें. फिर हरी धनिया की चटनी, इमली की मीठी चटनी, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च और काला नमक छिड़कें.

तैयार है हेल्दी, कम तेल वाला और चटपटा दही-वड़ा. इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि खाने वाले पहचान भी नहीं पाएंगे कि इसे डीप फ्राई नहीं किया गया है.

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