नवरात्रि में व्रत रखते हुए करना है Weight loss, तो नोट कर लें ये रेसिपी

Navratri Weight Loss Recipe: अगर आप भी व्रत रखने के साथ ही अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये दोनों रेसिपी आपके बेहद काम आ सकती हैं. आइए जानते हैं इनको कैसे करना है तैयार और इसके फायदे.

Navratri Weight Loss Recipe: वजन कम करने के लिए क्या खाएं.

Navratri Weight Loss Diet: कई लोग नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत इसलिए भी रखते हैं माता के व्रत रखने के साथ ही उनका थोड़ा वजन कम हो सके और बॉडी भी डिटॉक्स हो जाए. अगर आप भी इस बार वेट लॉस करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज शेयर करेंगे जो खाने में हेल्दी होने के साथ ही लो कैलोरी हैं और वजन कम करने में आपकी मदद भी करेंगी. नवरात्रि व्रत में ये 4 चीलों की रेसिपी को आप नोट कर लें और फिर देखें कमाल.

नवरात्रि में व्रत रखते हुए कैसे कम होगा वजन

व्रत के दौरान अक्सर लोग तले-भुने और हैवी फूड्स खाते हैं, जो कैलोरी में बहुत ज्यादा होते हैं और सेहत के लिए भी ठीक  नहीं होते. लेकिन व्रत में खाने के लिए कई ऐसे स्वादिष्ट और हेल्दी ऑप्शन मौजूद हैं, जो न केवल बॉडी को डिटॉक्स करते हैं बल्कि वजन कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं. इनमें से एक खास और पोषण से भरपूर विकल्प है – हेल्दी चीला.

चीले की कई रेसिपीज हैं जिन्हें घर पर बनाना बेहद सरल होता है. ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. चाहे प्रोटीन की जरूरत हो, या फाइबर की, या फिर विटामिन्स की, चीले का आटा और उसमें डाले जाने वाले अलग-अलग मसाले और सब्जियां आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

वजन कम करने वाली चीला रेसिपी ( Weight Loss Chila Recipe)

फरारी चील

सामग्री 

  • 2 आलू
  • 2 चम्मच मूंगफली क्रश की हुई
  • राजगीर का आटा 2 चम्मच
  • अदरक और मिर्च क्रश किया हुआ 1 चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच
  • सेंधा नमक स्वादानुसार
  • हरी धनिया बारीक कटी एक चम्मच
  • घी

रेसिपी

सबसे पहले आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें, फिर इसको पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लें. 

अब आलू में राजगीर का आटा, अदरक, मिर्च, मूंगफली, नमक, काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं. 

अब पैन को गर्म होने के लिए रखें और इस पर घी लगाकर चीला बैटर को पैन में डालकर फैला लें. इसको दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं. आपका चीला बनकर तैयार है. इसे दही या फिर चटनी के साथ खाएं. 

