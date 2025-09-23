नवरात्रि व्रत में चाय के स्वाद को दोगुना कर देंगे ये टेस्टी स्नैक्स, नोट करें रेसिपी

Navratri Vrat Snacks 2025: हिन्दू धर्म में शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिन पूजा करते हैं. नवरात्रि के नौ दिन कई भक्त अनुष्ठानिक उपवासों का पालन करते हैं जहां वे हल्के शाकाहारी या सात्विक आहार अपनाते हैं. कई घरों में नवरात्रि के नौ दिन प्याज- लहसुन, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं किया जाता है. अगर आप भी व्रत कर रहे हैं और चाय के साथ हेल्दी और चटपटे स्नैक्स खाना चाहते हैं तो इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

चाय के साथ बनाएं ये टेस्टी स्नैक्स- Best Tea Time Snacks For Navratri Vrat:

1. रोस्टेड मखाना-

व्रत में मखाने का खूब सेवन किया जाता है. फूले और कुरकुरे, मखाना (या फॉक्स नट्स) व्रत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजों में से एक है. चाय के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं. मखाने को एक चम्मच घी,के साथ 10 मिनट तक भूने उसके बाद पुदीने की पत्तियों और लाल मिर्च पाउडर के साथ कुछ चाट मसाला डालें लेकिन ये तभी डालें जब व्रत में आप इसे खाते हो.

2. आलू चिप्स-

नवरात्रि व्रत में चाय के साथ खाने के लिए घर के बने आलू चिप्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. इसके लिए आपको आलू के कुछ स्लाइस भूनना है. बस तैयार हैं घर के बने चिप्स इन्हें आप डीप फ्राई कर सकते हैं या एयर फ्राई भी कर सकते हैं.

3. शकरकंदी चाट-

शकरकंदी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. शकरकंदी को उबाल लें. उन्हें काटें और नींबू के रस और व्रत वाला नमक मिलाएं. शकरकंदी चाट को आप स्नैक्स टाइम में खा सकते हैं.

