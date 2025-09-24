विज्ञापन
Satvik Food Dishes: सात्विक खाना न सिर्फ हेल्दी होता है, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होता है. इस दिन अगर आप कुछ खास और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सात्विक डिश आपके लिए परफेक्ट है. इसे खाने के बाद आप सच में उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

नवरात्रि के तीसरे दिन घर पर बनाएं ये सात्विक डिश, उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे आप
Navratri Satvik Recipes: नवरात्रि का तीसरा दिन है.

Navratri Mein Kya Kya Khana Chahiye: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं. कई लोग नवरात्रि के नौ दिनों तक व्रत करते हैं. इन दिनों कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग भी होती है, जो न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट हो बल्कि आपके टेस्ट बर्ड्स को भी तृप्त कर दे. नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा-पाठ और भक्ति का नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का भी समय होता है. इन नौ दिनों में लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिससे शरीर को आराम मिलता है और मन भी शांत रहता है. खास बात ये है कि सात्विक खाना न सिर्फ हेल्दी होता है, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होता है. इस दिन अगर आप कुछ खास और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सात्विक डिश आपके लिए परफेक्ट है. इसे खाने के बाद आप सच में उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

क्या होता है सात्विक भोजन?

  • बिना लहसुन-प्याज के बना खाना
  • ताजे फल, सब्जियां, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू, आलू और दूध से बने व्यंजन.
  • हल्का, सुपाच्य और ऊर्जा देने वाला भोजन.
  • शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार.

आज की खास डिश: सिंघाड़े के आटे का पराठा और आलू की सब्जी

यह डिश नवरात्रि के तीसरे दिन बनाने के लिए एकदम सही है, ये न सिर्फ स्वादिष्ट, सात्विक बल्कि पेट भरने वाली भी है. आप इसे आज के दिन अपने फास्ट मील में शामिल कर सकते हैं.

सामग्री:

सिंघाड़े के पराठे के लिए:

  • सिंघाड़े का आटा - 1 कप
  • उबले आलू - 2 (मैश किए हुए)
  • सेंधा नमक - स्वादानुसार
  • हरी मिर्च - 1 (बारीक कटी हुई)
  • हरा धनिया - थोड़ा सा
  • घी - सेंकने के लिए

आलू की सब्जी के लिए:

  • उबले आलू - 3
  • टमाटर - 2 (बारीक कटे हुए)
  • हरी मिर्च - 1
  • जीरा - 1 छोटा चम्मच
  • सेंधा नमक - स्वादानुसार
  • घी - 1 बड़ा चम्मच
  • धनिया पाउडर - 1 छोटा चम्मच
  • हरा धनिया - सजाने के लिए

बनाने की विधि:

  • सिंघाड़े के पराठे
  • सिंघाड़े के आटे में मैश किए आलू, नमक, मिर्च और धनिया मिलाएं.
  • थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें.
  • बेलने में मुश्किल हो तो हाथ से थपथपाकर पराठा बनाएं.
  • तवे पर घी लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा सेंक लें.

आलू की सब्जी:

  • कढ़ाई में घी गरम करें, उसमें जीरा और हरी मिर्च डालें.
  • फिर टमाटर डालकर भूनें.
  • उबले आलू डालें, मसाले और नमक मिलाएं.
  • थोड़ा पानी डालकर 5 मिनट पकाएं.
  • ऊपर से हरा धनिया डालकर परोसें.

क्यों है ये डिश खास?

  • व्रत में एनर्जी देती है.
  • पेट को भारी नहीं करती
  • स्वाद में भरपूर
  • बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आती है.

नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के बाद अगर आप कुछ स्वादिष्ट और सात्विक खाना चाहते हैं, तो सिंघाड़े के पराठे और आलू की सब्जी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह न सिर्फ व्रत के नियमों के अनुसार है, बल्कि स्वाद में भी किसी तंदूरी पराठे से कम नहीं. तो इस बार नवरात्रि में स्वाद और सेहत दोनों का आनंद लें, और हां, उंगलियां चाटना तो तय है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

