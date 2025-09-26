कुट्टू की पूरी से हो गए हैं बोर? ट्राई करें कुट्टू का डोसा, झटपट नोट करें रेसिपी

Kuttu Ka Dosa Recipe: कुट्टू के आटे से बनी पूरियों का लुफ़त तो सभी ने उठाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुट्टू के आटे से बने डोसे के बारे में सुना है? यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस आटे में विटामिन बी, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं इसलिए व्रत के दौरान इसका सेवन शरीर को ठीक रखने में सहायता कर सकता है. तो चलिए बिना किसी के जानते हैं कुट्टू के आटे से बना डोसा कैसे बनाया जा सकता है और इसकी पूरी रेसिपी क्या है?

कुट्टू के आटे का डोसा बनाने की विधि | How To Make Kuttu Atta Dosa Step By Step?

सामग्री

कुट्टू का आटा (1 कप)

कुछ उबले हुए आलू (मैश किए हुए)

थोड़ा घी

पानी (जरूरत अनुसार)

सेंधा नमक (स्वादानुसार)

हरी मिर्च (1 बारीक कटी हुई)

अदरक (कद्दूकस)

अजवाइन (1/2 चम्मच)

पानी (जरूरत अनुसार)

हरा धनिया (कटा हुआ)

इसे भी पढ़ें: इस नवरात्रि जरूर बनाएं पनीर और लौकी से बना स्वादिष्ठ फलाहारी चिला, नोट करें रेसिपी

कैसे बनाएं?

कुट्टू के आटे से बना डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें, उसमें कुट्टू का आटा, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, सेंधा नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मिलाने के बाद धीरे-धीरे इसमें पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. अब एक तवा या नॉन-स्टिक पैन लें उसमें हल्का घी डालकर मध्यम आंच पर गरम कर लें. जैसे ही तवा गरम हो जाए एक चम्मच में घोल लेकर तवे पर डालें और गोलाकार में फैलाएं. जैसे ही डोसा का निचला हिस्सा सुनहरा और करारा हो जाए, तब उसे पलट दें. आप चाहें, तो इसे दही या फलाहारी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)