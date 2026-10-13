नवरात्रि व्रत में भी खा सकते हैं ये मिठाई, इस तरह बनाएं सॉफ्ट लौकी की बर्फी

नवरात्रि का व्रत हैं और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आपकी क्रेविंग को शांत करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. घर के साधारण फुल-क्रीम दूध और थोड़ी सी मेहनत से आप बाजार जैसी लच्छेदार और मुंह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार कर सकते हैं. इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको न तो बाजार से मावा लाने की जरूरत है और न ही किसी प्रकार के रंग की. बस घर में राखी चीजों से आसानी से स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं.

देखें वीडियो...

सामग्री:

लौकी (1 किलो)

फुल क्रीम दूध (1 लीटर)

चीनी (225 ग्राम)

देसी घी (4 से 5 बड़े चम्मच)

हरी इलायची (5 से 6 कुटी हुई)

मीठा सोडा (1 चुटकी)

ड्राई फ्रूट्स

बनाने का तरीका:

एक तरफ 1 लीटर दूध को गाढ़ा होने के लिए उबलने रख दें. दूसरी तरफ, लौकी को छीलकर, बीच का गूदा हटा दें और मध्यम कद्दूकस से कस लें. कड़ाही में घी गर्म करके कद्दूकस की हुई लौकी को 6 से 7 मिनट तक भूनें. फिर इसमें चीनी मिलाएं और पानी सूखने तक मीडियम आंच पर पकाएं. जब उबल रहा दूध आधा रह जाए, तो उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं. अब इस गाढ़े दूध को लौकी वाले मिश्रण में डाल दें. मिश्रण को तब तक लगातार चलाएं जब तक वह डो की तरह गाढ़ा न हो जाए और घी न छोड़ने लगे. अब इलायची पाउडर मिलाएं. घी से चिकनी की हुई थाली में मिश्रण को फैलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर हल्का दबाएं. बर्फी को सेट होने दें और फिर मनचाहे टुकड़ों में काट लें.

इसे भी पढ़ें: घर से मच्छरों को कोसों दूर भगा देगा केले का छिलका, यहां जानें मच्छर भगाने का किचन हैक्स