- उत्तर भारत के कई राज्यों में तूफान अकवान के प्रभाव से तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने लगी है.
- 23 नवंबर 2026 को झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित बारह राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है.
- भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को बारिश और ठंड के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है.
Cyclone Akvan Effect Today: दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब समेत कई उत्तर भारतीय राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं तूफान अकवान का असर 23 नवंबर 2026 के दिन भी रहने वाला है. झारखंड, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बारिश की संभावना बना रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक सोमवार के दिन बारिश और ठंड दोनों का अलर्ट देश के अलग-अलग राज्यों में जारी किया गया है. राजस्थान के माउंट आबू में तो ठंड की वजह से ओस जम गई, यहां के तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से ठंड तेज हो गई है. IMD के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है, मैदानी राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे उत्तर भारत में शीतलहर चलने की संभावना है.
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दिल्ली-NCR ठंड और AQI का डबल अटैक
दिल्ली-NCR में मौसम तेजी से बदल रहा है. आज सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ हुई, सुबह करीब 6 बजकर 30 मिनट पर तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. वहीं दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने की संभावना है और रात में सर्दी का सितम फिर बढ़ेगा, रात का तापमान 10 डिग्री तक आने की संभावना है. IMD के अनुसार दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन रात में सर्दी बढ़ेगी. ठंड के साथ दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण बनी हुई है, आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 358 के आसपास दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. मुख्य प्रदूषक PM2.5 है. कोहरे और धुंध के कारण प्रदूषक कण हवा में नीचे ही जमे रह रहे हैं, जिससे हवा साफ नहीं हो पा रही है. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही हाल रहने वाला है, लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह और शाम के समय हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें, क्योंकि दिन और रात के तापमान में 12-13 डिग्री का बड़ा अंतर महसूस होगा.
मौसम संबंधी चेतावनी ! मुख्य बिंदु: पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण, 23 से 27 नवंबर, 2026 तक तमिलनाडु में और 24 से 26 नवंबर, 2026 तक केरल में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। Highlights: Under the influence of easterly waves, isolated heavy rainfall likely over Tamilnadu from 23rd to 27th and over Kerala from 24th to 26th November, 2026. Northwest India: Isolated to Scattered rainfall likely over East Uttar Pradesh during 22nd-23rd November. East India: Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd-23rd November. Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 24th-28th November; Gangetic West Bengal, Jharkhand and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 22nd-23rd November; Bihar on 22nd November. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd-23rd November. Northeast India: Isolated to Scattered rainfall likely over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 22nd-24th November. Isolated heavy rainfall likely over Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura on 22nd November. South Peninsular India: Isolated to Scattered rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 22nd-23rd November and during 27th-28th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Kerala & Mahe and Rayalaseema during 22nd-28th November; Lakshadweep during 22nd-24th November and during 27th-28th November; Coastal Karnataka during 24th-28th November; South Interior Karnataka during 23rd-28th November; Telangana during 24th-26th November. Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 24th-26th November; Lakshadweep during 25th-26th November. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-28th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 23rd-26th November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Kerala & Mahe during 24th-26th November. Isolated thunderstorm & lightning likely over South Interior Karnataka during 24th-25th November. Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-27th November; Kerala & Mahe during 24th-26th November. Strong Surface Winds likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 23rd-26th November. West and Central India: No significant weather likely over West and Central India during the week. Fog warning: Dense fog conditions very likely over Bihar, East Uttar Pradesh, Jharkhand and Odisha during 22nd-23rd November; Haryana Chandigarh & Delhi and Punjab on 22nd November; Tripura during 22nd-24th November. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #IMD #WeatherUpdate #CycloneAlert #BayOfBengal #AndhraPradesh #TamilNadu #Telangana #Odisha #HeavyRainfall #Thunderstorm #DenseFog #WeatherWarning #IndiaWeather #CyclonicStorm #SevereCyclonicStorm #VerySevereCyclonicStorm @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 22, 2026
सोमवार को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
- झारखंड
- बिहार
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- आंध्र प्रदेश
- ओडिशा
- तमिलनाडु
- केरल
- मणिपुर
- असम
उत्तर भारत में बढ़ने लगी ठंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज सुबह घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, IMD के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाएगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. बिहार में भी कई इलाकों में घना कोहरा और ठंड बढ़ने का अनुमान है. अगले 2-3 दिनों में यूपी में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. बिहार में भी न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा, जिससे रात की ठंड और बढ़ जाएगी. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सुबह के समय विजिबिलिटी घटकर 50 से 100 मीटर तक रह सकती है. पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी.
राजस्थान में सर्दी तेज
सर्द हवाओं का असर बढ़ने से राजस्थान में तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया है. माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे यहां ओस जम गई. सुबह और शाम के वक्त गलन वाली सर्दी बढ़ गई है, नागौर, सीकर, फतेहपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और पाली में तापमान गिरने की वजह से ठंड ज्यादा होती जा रही है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों में भी ठंड का असर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है. अगले कुछ दिनों में मौसम जैसे-जैसे साफ होगा ठंड का असर बढ़ेगा.
दिसंबर में पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी सर्दी
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिसंबर का महीना ठंडा होने वाला है. आने वाले एक हफ्ते में पहाड़ों पर तेज बर्फबारी होने वाली है, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की तरफ से सर्द हवाओं का रुख मैदानी राज्यों में बढ़ेगा, ऐसे में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर और तेज हो सकता है.
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