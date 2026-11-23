India vs New Zealand LIVE Score Day 5 Updates, IND vs NZ Test LIVE Updates: प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी है. उन्होंने विपक्षी टीम के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व रविंद्र ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 129 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 28.68 की स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाने में कामयाब रहे. रचिन रविंद्र का शानदार कैच केएल राहुल ने पकड़ा. कीवी टीम का स्कोर 60 ओवरों में 4-139 रन है. यदि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीतने में कामयाब होती है तो यह जीत भारतीय टीम की 2009 के बाद न्यूजीलैंड की जमीन पर पहली जीत होगी. Live Scorecard)

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