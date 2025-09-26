नवरात्रि में जरूर ट्राई करें फलाहार मूंगफली कढ़ी, नोट करें रेसिपी

Falahari Mungfali Kadhi Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों में ज्यादातर लोग कुट्टू के आटे की पूरी, साबूदाना और आलू से बनी चीजों का सेवन करते है, लेकिन रोजाना सैम चीजों को बार-बार खाया जाए तो ज्यादा मजा नहीं आता है. अगर आपको व्रत के दौरान कुछ अच्छा खाने की क्रैविंग हो रही है, तो आप फलाहार मूंगफली कढ़ी ट्राई कर सकते हैं. ये बनाने में आसान और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है. आइए जानते हैं फलाहार मूंगफली कढ़ी बनाने की रेसिपी क्या है?

फलाहार मूंगफली कढ़ी की रेसिपी | How to make falahar mungfali kadhi?

सामग्री

दही – 1 कप (खट्टा)

मूंगफली – 1/2 कप (भुनी हुई और दरदरी पिसी हुई)

सेंधा नमक – स्वादानुसार

हरी मिर्च – 1-2 (बारीक कटी हुई)

अदरक – 1/2 चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

जीरा – 1/2 चम्मच

घी – 1 चम्मच

कढ़ी पत्ते – 5-6

पानी – 2 कप

रेसिपी

फलाहार मूंगफली कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दही लें और उसमें दरदरी पिसी हुई मूंगफली डालें. अब इसमें 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा सेंधा नमक मिला लें. अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें, अब इसमें जीरा कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कढ़ी पत्ते डालकर हल्का भून लें. अब इस तड़के में दही और मूंगफली का घोल डालें और जब एक उबाल आ जाए, तब आंच धीमी कर दें और 8 से 10 मिनट तक पकने दें. जब कढ़ी का गाढ़ापन आपकी पसंद के अनुसार या जाए तो इसे सर्व करें.

