घर पर बनाएं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये टेस्टी लड्डू, 15 दिन तक नहीं होंगे खराब, शुगर वाले भी खाएं

Moong Dal Laddu recipe : मूंग दाल के लड्डू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत का खजाना भी हैं. इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरमार होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं. प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इन लड्डूओं में कोई भी केमिकल या रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये डायबिटीज वालों के लिए भी बिल्कुल सेफ हैं. इसमें मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो चीनी से कहीं ज्यादा हेल्दी होता है. तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं इन टेस्टी और हेल्दी लड्डूओं को बनाने की विधि.

मौसम बदलते ही Immunity क्यों पड़ती है कमजोर और Skin हो जाती है बेजान, जानें यहां...

मूंगदाल लड्डू रेसिपी

मूंग की दाल: 1 कप (लगभग 200 ग्राम)

मेथी दाना: 1 कप (लगभग 200 ग्राम)

गुड़: जरूरत के अनुसार

सूखे मेवे: 1 कप (जैसे बादाम, काजू, पिस्ता - बारीक कटे हुए)

इलायची पाउडर: 1 चम्मच

देसी घी: भूनने के लिए

सबसे पहले, एक रात पहले मूंग की दाल और मेथी दाने को अलग-अलग पानी में भिगो दें. इन्हें कम से कम 8 घंटे तक भीगने दें. इससे ये नरम हो जाएंगे और पीसने में आसानी होगी.

फिर अगली सुबह, भीगी हुई मूंग दाल और मेथी दाने को पानी से निकाल लें. अब दोनों को अलग-अलग मिक्सी में पीसकर एक दरदरा पेस्ट बना लें. ध्यान रहे, पेस्ट बहुत ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, हल्का दरदरापन लड्डूओं में अच्छा लगता है.

अब आप एक भारी तले की कड़ाही या पैन लें. उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें और गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए, तो उसमें पीसी हुई मूंग दाल डालकर धीमी आंच पर भूनना शुरू करें. इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह चिपके नहीं. दाल को तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे. इसमें करीब 15-20 मिनट लग सकते हैं. जब भून जाए तो दाल को एक प्लेट में निकाल लीजिए.

इसके बाद आप उसी कड़ाही में थोड़ा और घी डालें और पीसे हुए मेथी दाने को भी उसी तरह धीमी आंच पर भूनें. मेथी दाने को भी हल्का सुनहरा होने तक भूनना है. ध्यान रहे, मेथी दाना कड़वा होता है, इसलिए इसे ज्यादा न भूनें और न ही बहुत कम भूनें. इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए.

जब दाल और मेथी दोनों ठंडी हो जाएं, तो उन्हें एक बड़े बर्तन में मिला लें. अब इसमें बारीक पीसा हुआ गुड़ डालें. इसके बाद सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए.

मिश्रण को हाथ से अच्छे से मिक्स करें ताकि सभी चीजें एक साथ मिल जाएं. अब इस मिक्सचर से छोटे-छोटे लड्डू बनाना शुरू करें. अगर आपको लड्डू बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप मिश्रण में थोड़ा सा और गर्म घी मिला सकते हैं.

बस, आपके प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मूंग दाल के लड्डू तैयार हैं. इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें. ये 10-15 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे.



मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)