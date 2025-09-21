विज्ञापन
फलों को साफ करने का सही तरीका क्या है? कीड़ों और गंदगी से बचने के लिए अपनाएं ये कारगर उपाय

How to Clean Fruits Properly: कई लोग फलों को गलत तरीके से साफ करते हैं, जिससे गंदगी और बैक्टीरिया उन्हीं पर चिपके रहते हैं. इंस्टाग्राम पर डॉक्टर सूद द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि फलों को साफ करने का एक असरदार तरीका क्या है.

How to Clean Fruits Properly: बाजार में मिलने वाले फल ताजे तो दिखते हैं लेकिन साफ नहीं होते.

How to Clean Fruits Properly: आप फलों को कैसे साफ करते हैं? अक्सर लोग फलों को ठीक से साफ नहीं करते और बिना धोए फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं. जो कि एक अनहेल्दी हैबिट है. आजकल बाजार में मिलने वाले फल दिखने में ताजे जरूर लगते हैं, लेकिन उनमें कीड़े, कीटनाशक और बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं. खासतौर पर चेरी जैसे छोटे फलों में ड्रोसोफिला नामक मक्खी अंडे दे सकती है, जो बाद में लार्वा बनकर फल के अंदर पनपते हैं.  इंस्टाग्राम पर डॉक्टर सूद द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि फलों को साफ करने का एक असरदार तरीका क्या है.

चेरी जैसे फलों को साफ करने का सही तरीका:

  • एक कप गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक मिलाएं नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कीड़ों को बाहर निकालने में मदद करते हैं.
  • चेरी को हल्के से निचोड़ें (छिलका न तोड़ें) इससे अंदर छिपे कीड़े बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फल खराब नहीं होगा.
  • एक उथले बर्तन में 10–15 मिनट के लिए भिगोएं इससे नमक और गर्म पानी का असर अच्छे से हो पाता है.
  • फलों को खुला रखने के लिए बीच-बीच में घुमाएं ताकि सभी हिस्सों पर पानी पहुंचे और सफाई पूरी हो.
  • फलों से निकलने वाले छोटे लार्वा पर नजर रखें अगर पानी में छोटे कीड़े दिखें तो समझिए फल में इंफेक्शन था.

अन्य फलों को साफ करने के घरेलू उपाय:

बेकिंग सोडा और पानी: एक लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर फल धोने से कीटनाशक हटते हैं.
सिरका और पानी: 3 भाग पानी और 1 भाग सफेद सिरका मिलाकर फलों को 10 मिनट तक भिगोएं, फिर साफ पानी से धो लें.
बहते पानी से धोना: बड़े फलों जैसे सेब, आम, अंगूर को बहते पानी में रगड़कर धोना सबसे आसान तरीका है.
ब्रश का इस्तेमाल: कठोर छिलके वाले फलों को साफ ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें.

आपका तरीका क्या है?

डॉक्टर सूद ने पोस्ट के अंत में पूछा ताजे फलों को साफ करने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ पानी से धोते हैं या कोई घरेलू उपाय अपनाते हैं?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

