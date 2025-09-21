रोज 1 हफ्ते तक पनीर खाने से क्या होता है? क्या रोज पनीर खाना सही है? एक्सपर्ट्स से जानें फायदे और नुकसान

Paneer Health Pros and Cons: पनीर को प्रोटीन से भरपूर सुपरफूड माना जाता है. यह स्वादिष्ट और खासतौर पर वेजिटेरियन्स के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. इसमें प्रोटीन, केसिन, कैल्शियम और व्हे प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि क्या रोजाना पनीर खाना सेहत के लिए सही है? आइए जानें तीन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की राय. कुछ लोग इसे हेल्दी मानते हैं, तो कुछ इसके नुकसान भी बताते हैं. पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं. लेकिन, रोजाना सेवन से पाचन, वजन और हार्मोन पर असर पड़ सकता है. यहां हम जानेंगे कि रोज पनीर खाने से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और इसे सही तरीके से कैसे खाएं.

क्या रोज पनीर खाना सही है?- (Is it Okay to Eat Paneer Everyday?)

मुंबई की न्यूट्रिशनिस्ट प्राची मंडोलिया कहती हैं कि रोजाना पनीर को प्रोटीन का मेन सोर्स बनाना सही नहीं है. इसे कभी-कभी खाएं और सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलें. शरीर को विविधता और संतुलन की जरूरत होती है, इसलिए रोज पनीर खाने से पहले दो बार सोचें.

पनीर का सीमित सेवन कैसे फायदेमंद है?

डॉ. निचेता भाटिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गेस्ट लेक्चरर, बताती हैं कि अच्छी क्वालिटी का पनीर अगर सीमित मात्रा में रोज खाया जाए तो यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम देता है और अन्य जरूरी पोषक तत्वों को सपोर्ट करता है. लेकिन, सबसे जरूरी है कि डाइट में विविधता और संतुलन बना रहे ताकि पोषण की कमी न हो.

रोज पनीर खाने के नुकसान- (Side Effects of Eating Paneer Daily)

1. पेट फूलना और अपच

पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है और कई लोगों को बिना पता चले लैक्टोज इन्टॉलरेंस या केसिन को पचाने में दिक्कत होती है. इससे पेट भारी लग सकता है और अपच की समस्या हो सकती है.

2. बाजार और रेस्टोरेंट का पनीर नुकसानदायक हो सकता है

आजकल दूध की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही. इसमें मिलावट, प्रोसेसिंग और हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं. ऐसे दूध से बने पनीर में केमिकल्स, कीटनाशक और सेचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं. रेस्टोरेंट का पनीर अक्सर पाम ऑयल जैसे घटिया सामग्री से बनता है, जो पाचन पर और भी बुरा असर डालता है.

3. सूजन का खतरा

दूध में सूजन पैदा करने वाले तत्व होते हैं जो पाचन, लिवर और इंसुलिन पर असर डाल सकते हैं. डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल या PCOS जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए रोज पनीर खाना स्थिति को बिगाड़ सकता है.

पनीर खाने का सही तरीका क्या है?

न्यूट्रिशनिस्ट सुहानी जैन सलाह देती हैं कि घर पर लो-फैट दूध से पनीर बनाएं और इसे सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं. आप इसे कच्चा खा सकते हैं या हेल्दी रेसिपीज जैसे तंदूरी पनीर, ग्रिल्ड पनीर या सलाद में डालकर खा सकते हैं. फ्राइड पनीर जैसे पकोड़े या रेस्टोरेंट का चिली पनीर खाने से बचें या सीमित करें.

पनीर सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन रोजाना ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है। संतुलित और विविध आहार ही अच्छी सेहत की कुंजी है.

