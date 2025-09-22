नवरात्रि में बनाएं हर राज्य के खास पकवान, जानिए भारत की विविधता से भरपूर उपवास खाना

Navratri Food In All Over India: नवरात्रि, भारत का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है, जो विशेष रूप से माता दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है. यह नौ दिन का उत्सव भक्ति, श्रद्धा और उपासना का प्रतीक है. इस दौरान विभिन्न स्थानों पर विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं. उपवास रखने वालों के लिए जहां कुछ खास व्यंजन तैयार किए जाते हैं, वहीं ये व्यंजन भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को भी दर्शाते हैं. प्रत्येक राज्य की अपनी परंपराएं और स्वाद होते हैं, जो नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से ध्यान में रखे जाते हैं. हर राज्य की अपनी पहचान और रीति-रिवाज होते हुए भी, सभी का एक उद्देश्य होता है, देवी की पूजा और भक्ति के साथ-साथ परिवार और समुदाय के साथ त्योहारों का आनंद उठाना.

अलग-अलग राज्य के नवरात्रि स्पेशल व्यंजन ( Navratri Food In All Over India)

गुजरात में जलेबी फाफड़ा: गुजरात में नवरात्रि के दौरान जलेबी और फाफड़ा एक खास नाश्ता बन जाता है. देवी को खीर और लपसी (टूटे हुए गेहूं से बनी) का भोग अर्पित किया जाता है. साथ ही, खांडवी और ढोकला जैसे हल्के और स्वादिष्ट व्यंजन भी व्रत में शामिल किए जाते हैं. फराली पत्तल और राजगिरा पूरी, जो पूरे नवरात्रि में उपवास रखने वाले लोगों के लिए खासतौर पर बनाए जाते हैं, पौष्टिकता और ताजगी का आदान-प्रदान करते हैं.

बंगाल में खिचड़ी: बंगाल में नवरात्रि विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय मनाई जाती है. इस दौरान देवी को खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाता है. साथ ही, सब्ज़ी, पायेश (चावल की खीर), आलू पोश्तो और लुच्ची (तला हुआ आटा) भी पूजा में शामिल होते हैं. मिष्टी दोई, जो गुड़ और दही से बनाई जाती है, बंगाल में विशेष मिठाई के रूप में परोसी जाती है. यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि बंगाल की समृद्धि और देवी की कृपा का प्रतीक भी है.

पंजाब में खीर और राजगिरा परांठा: पंजाब में नवरात्रि के दौरान बासमती चावल से बनी खीर माता रानी को अर्पित की जाती है. इसके अलावा, चौलाई के आटे से बनी राजगिरा पराठा भी व्रत के दौरान खाए जाते हैं, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं. दही वाले आलू और राजगिरा के आटे से बने भजिये और पूड़ियां भी नवरात्रि के दौरान पकाई जाती हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि व्रतधारी के लिए पौष्टिक भी होती हैं.

महाराष्ट्र में साबूदाना: महाराष्ट्र में नवरात्रि का पर्व भक्ति भाव से मनाया जाता है और साबूदाना खिचड़ी इस दौरान खासतौर पर बनाई जाती है. साबूदाना वड़ा और साबूदाना खिचड़ी उपवास रखने वालों को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करते हैं. नवरात्रि के दिन साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की रोटी, सिंघाड़े के आटे से बनी पूरियां और नारियल की चटनी जैसी व्यंजन एक पूर्ण थाली का हिस्सा होती हैं. यह थाली न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय है.

राजस्थान में आलू कढ़ी और घेवर: राजस्थान में नवरात्रि के दौरान कुट्टू की पूरी और आलू-टमाटर की मसालेदार सब्जी बनाई जाती है. आलू कढ़ी के साथ यह भोजन और भी स्वादिष्ट हो जाता है. राजस्थान में घेवर एक लोकप्रिय मिठा व्यंजन है, जो खासतौर पर नवरात्रि में बनता है. यह सात्विक भोजन है और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है.

दक्षिण भारत में पायसम: दक्षिण भारत में नवरात्रि के दौरान पायसम, विशेष रूप से नेई पायसम, तैयार किया जाता है. यह पके हुए चावल, गुड़ और घी से बनता है और विशेष अवसरों पर देवी को अर्पित किया जाता है. सेमिया पायसम, जो कि सेंवई और सूखे मेवों से बना होता है, एक और लोकप्रिय मिठाई है, जो दक्षिण भारत में नवरात्रि के दौरान तैयार की जाती है.

