नवरात्रि व्रत के लिए टेस्टी और आसान रेसिपीज़, जो बनाएंगे आपका फेस्टिवल खास और रखेंगे हेल्दी

Navratri Special Recipes: नवरात्रि का त्योहार आ गया है. ऐसे में व्रत-उपवास में खाने के लिए क्या बनाया जाए ये एक बड़ा सवाल रहता है. लेकिन चिंता मत कीजिए, कुछ सिंपल और टेस्टी रेसिपीज़ हैं जो व्रत के रूल्स फॉलो करती हैं और पेट भी भरती हैं. हमने यहां 17 बेहतरीन रेसीपीज चुनी हैं जो घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं. तो फटाफट जान लें इन फलाहारी डिशेज के बारे में और कैसे इन्हें बनाते हैं.

नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज (Navratri Special Recipes)

साबूदाना खिचड़ी: साबूदाना स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो उपवास के दौरान आपको तुरंत एनर्जी देता है. इसे मूंगफली और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है. चाहें तो साबूदाना से खीर या साबूदाना वड़ा भी बना सकते हैं, जो व्रत के समय बहुत पसंद किए जाते हैं.

कुट्टू का डोसा: अगर आप डोसा खाने के शौकीन हैं तो इस बार कुट्टू के आटे से बना क्रिस्पी डोसा ट्राई करें. इसमें आलू की फिलिंग डाली जाती है और इसे मिंट या नारियल की चटनी के साथ परोसें तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

सिंघाड़े के आटे का समोसा: उपवास के दौरान भी समोसे का मज़ा ले सकते हैं. सिंघाड़े के आटे और सेंधा नमक से बना ये समोसा मसालेदार चिरौंजी की फिलिंग से भरा होता है. इसे हरी चटनी के साथ परोसें तो चाय के समय और भी खास लगते हैं.

आलू की कढ़ी: व्रत में आलू से बनी कढ़ी एक हल्की और स्वादिष्ट डिश है. यह आपकी डाइट को बैलेंस्ड रखने के साथ-साथ खाने में भी मज़ेदार लगती है और आलू का ये नया ट्विस्ट व्रत को और खास बना देता है.

लो फैट मखाना खीर: खीर का नाम सुनते ही मीठा खाने वालों का मन खुश हो जाता है. मखाने और ड्राई फ्रूट्स से बनी ये लो फैट खीर हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी. इसे खाकर व्रत और भी मीठा बन जाता है.

बनाना वॉलनट लस्सी: व्रत के दौरान दिनभर एनर्जी बनाए रखने के लिए ये ड्रिंक बेस्ट है. दही, केला, शहद और अखरोट से बनी ये लस्सी पौष्टिक होने के साथ स्वाद में भी लाजवाब है.

अरबी कोफ्ता विद मिंट योगर्ट डिप: बार-बार आलू खाने से बोर हो जाते हैं तो अरबी के कोफ्ते ट्राई करें. इन्हें ताज़गी भरे मिंट योगर्ट डिप के साथ सर्व करें, ये स्नैक के तौर पर परफेक्ट ऑप्शन हैं.

व्रतवाला ढोकला: तली हुई चीजों से हटकर अगर कुछ हल्का और हेल्दी खाना चाहते हैं तो मोरधन/ भगर/ समा के चावल से बना ढोकला ट्राई करें. इसे लाल मिर्च, जीरा, घी और करी पत्ते से तड़का लगाकर और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है.

केला कबाब: व्रत के दिनों को बोरिंग समझने की ज़रूरत नहीं. मसालेदार केले से बने ये कबाब नरम और स्वाद में भरपूर होते हैं. हरी धनिया और मिर्च की खुशबू इसमें और चार चांद लगा देती है.

सोंठ की चटनी: उपवास के स्नैक्स जैसे पकौड़े, टिक्की या दही भल्ले के साथ खाने पर ये खट्टी-मीठी चटनी हर डिश का स्वाद दोगुना कर देती है.

खीरे के पकौड़े: सिंघाड़े के आटे, खीरे और हल्के मसालों से बने ये पकौड़े कुरकुरे और बिल्कुल रेगुलर पकौड़ों जैसे लगते हैं. इन्हें आलू की सब्जी या गरम चाय के साथ खाया जा सकता है.

व्रतवाली कद्दू की सब्जी: यह सब्जी बनाना बेहद आसान है और सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाती है. इसे कुट्टू की पूरी या समा के चावल के साथ खाकर व्रत को और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है.

कुट्टू का चीला: उपवास में खाने के लिए ये एक बढ़िया और हेल्दी ऑप्शन है. इसे पनीर और अदरक डालकर टॉप किया जाता है. इमली या नारियल की चटनी के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

व्रतवाले खट्टे-मीठे आलू: आलू को नींबू और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है, जिससे इसमें खट्टे और मीठे का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है. व्रत के दौरान ये एक मजेदार ट्विस्ट है.

कुट्टू की पूरी: व्रत के दौरान बनी ये कुरकुरी पूरियां स्वाद में बिल्कुल रेगुलर पूरियों जैसी लगती हैं. इन्हें आलू के साथ खाया जाए तो पेट भरने वाला शानदार कॉम्बो बनता है.

व्रतवाले आलू रसदार: सेंधा नमक के साथ बनी आलू की ग्रेवी खास तौर पर उपवास के लिए बनाई जाती है. इसे कुट्टू की पूरी या रोटी के साथ खाया जाए तो बेहद टेस्टी लगता है.

पनीर रोल्स: आलू और पनीर से बने ये क्रिस्पी रोल्स व्रत में भी मजे से खाए जा सकते हैं. इन्हें हरी चटनी या मिंट डिप के साथ सर्व करें, मेहमानों को भी खूब पसंद आएंगे.

