कन्या पूजन में क्या नहीं खिलाना चाहिए?

Kanjak 2025: कन्या पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे क्या देना चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए? अगर नहीं तो स्टोरी में बने रहिए.

कन्या पूजन में क्या नहीं खिलाना चाहिए?

Kanjak 2025: नवरात्रि के आठवें और नौवें दिन कन्या पूजन किया जाता है जिसमें छोटी-छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है उन्हें भोग लगाया जाता है और तरह-तरह के गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? कन्या पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे क्या देना चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए? अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब गूगल कर रहे हैं तो इस स्टोरी में जरूर बनाए रहिए. आज हम आपको बताने वाले हैं कन्या पूजन में क्या देना चाहिए और क्या नहीं.

कन्या पूजन में क्या नहीं देना चाहिए | What Should Not Be Given During Kanya Pujan?

मसालेदार खाना: ज्यादा मसाले में बना, तीखा या तला हुआ भोग पाचन पर बुरा असर डालदर पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है. भोग हमेशा सात्विक और हल्का होना चाहिए.  इसलिए चटपटी सब्जियां, ज्यादा मिर्च वाला छोले या अचार जैसी चीजों को बनाने से बचें और हल्का कम मसलों वाला भोग ही बनाएं.

ज्यादा मीठा: कन्या पूजन में हलवे के बिना भोग अधूरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से बच्चों के दांतों और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए कोशिश करें मीठा जितना कम हो सके उतना रखें. इसके अलावा बच्चों को बाजार की मिठाइयां जैसे रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी देने से भी बचें.

कोल्ड ड्रिंक्स: कई लोग कन्या पूजन के दौरान प्रसाद के रूप में पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या जूस जैसी चीजें देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है? इन उत्पादों में शुगर और केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है.

फास्ट फूड: आजकल कंजक में पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नमकीन जैसी बच्चों की मनपसंद चीजें परोसना आम हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं? यह परंपरा के खिलाफ ही नहीं स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है. कन्या पूजन में वही चीज परोसी जाती है, जो माता रानी को भोग लगाई जाती है. इसलिए कन्याओं को सात्विक भोजन हो परोसे.

