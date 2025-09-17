विज्ञापन
मुंह के छालों से राहत चाहिए तो तुरंत आजमाएं ये 3 घरेलू नुस्खे, हमेशा के लिए मिल जाएगा छालों से छुटकारा

Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen: अगर आपके मुंह में भी अक्सर छाले हो जाते हैं और आप इनसे छुटकारा पाने के लिए दवाएं खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम आपको ऐसे देसी नुस्खे बताएंगे जो इस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं.

मुंह के छालों से राहत चाहिए तो तुरंत आजमाएं ये 3 घरेलू नुस्खे, हमेशा के लिए मिल जाएगा छालों से छुटकारा
Mouth Ulcer Home Remedies: मुंह के छाले दूर करने के घरेलू उपाय.

Muh ke Chale Kaise Theek Kare: कई लोगों को अक्सर मुंह में छालों की समस्या हो जाती है. मुंह में होने वाले ये छोटे-छोटे घाव बेहद तकलीफ देते हैं, जिसकी वजह से खाने और बोलने में भी समस्या होती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो मुंह में छालों का कारण पेट का सही से साफ ना होना, मसालेदार खाना, पेट में गर्मी, नींद की कमी, तनाव और शरीर में विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है. वैसे तो मार्केट में कई तरह की दवाइयां और ट्यूब मिलते हैं जिनके इस्तेमाल से इनसे राहत मिल सकती है. लेकिन अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करने से बचना चाहते हैं, तो आप इन छालों से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खों की भी मदद ले सकते हैं.  आइए जानते हैं वो तीन असरदार घरेलू उपाय जो मुंह के छालों से जल्दी राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

मुंह के छालों से राहत पाने के देसी नुस्खे ( Home Remedies for Mouth Ulcer)

शहद और दही 

शहद की बात करें तो इसका इस्तेमाल बतौर औषधि भी किया जाता है इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं. वहीं दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया को बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. इन दोनों का साथ में इस्तेमाल मुंह के छालों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल

इसके लिए आप 1 बड़ा चम्मच शहद लें और उसमें 2 बड़े चम्मच दही को अच्छी तरह मिलाएं. अब इस मिश्रण को मुंह में जहां पर भी छाले हैं उन हिस्सों पर लगाएं. 10-15 मिनट के बाद मुंह को गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. इस नुस्खे को दिन में 2-3 बार कर सकते हैं. 

एलोवेरा जेल

एलोवेरा में सूजन कम करने और त्वचा की मरम्मत करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो मुंह के छालों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल

इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा की पत्ती से जेल निकाल कर इस जेल को सीधे छालों पर लगाकर लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. दिन में 2 बार यह प्रक्रिया करें.

नमक वाला पानी 

मुंह के छालों से राहत दिलाने में नमक वाले का पानी का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकता है. नमक वाले पानी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मुंह के छालों को साफ करते हैं और संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर इस पानी से 30 सेकंड से 1 मिनट तक पानी मुंह में घुमाएं और फिर थूक दें. दिन में 3-4 बार आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं. 

किन बातों का रखें ध्यान

  • बहुत तेल वाला या मसालेदार खाना खाने से बचें.
  • ज्यादा गरम या ठंडी चीजें न खाएं.
  • पानी खूब पिएं ताकि मुंह सूखा न रहे.
  • अगर छाले 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक ठीक न हों, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

