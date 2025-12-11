किस Vitamin की कमी से मुंह में निकलते हैं बार-बार छाले? | Muh me chale kyun nikalte hain

Mouth ulcer cause : मुंह के छाले दिखने में भले छोटे होते हैं, लेकिन तकलीफ इतनी देते हैं कि खाना-पीना, बोलना, यहां तक कि पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है. अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये छाले बार-बार परेशान करते हैं, तो जरा ठहरिए, यह सिर्फ मिर्च-मसाले या पेट की गर्मी की बात नहीं है. कई बार इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी होती है, जिसका सीधा संबंध आपके खान-पान और शरीर में विटामिन की कमी से होता है. ऐसे में आइए समझते हैं कि ये दर्दनाक छाले (Canker Sores) आखिर क्यों निकलते हैं और कौन सा विटामिन (Which vitamin defeciency cause of blisters) इन्हें रोकने में सबसे बड़ा रोल निभाता है.

मुंह में छाले क्यों होते हैं - Why do mouth ulcers occur?

अगर आपको बार-बार छाले निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर में विटामिन B12 के स्तर (level) की जांच करवानी चाहिए. जी हां, विटामिन B12 को अक्सर नसों (nerves) और दिमाग के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन यह आपके मुंह की अंदरूनी त्वचा (mucous membrane) को स्वस्थ रखने में भी सबसे अहम भूमिका निभाता है.

दरअसल, विटामिन B12 शरीर में नई कोशिकाएं (new cells) बनाने में मदद करता है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो मुंह के अंदर की त्वचा, जो बहुत नाज़ुक होती है, खुद को ठीक से रिपेयर नहीं कर पाती. नतीजतन, ये कोशिकाएं टूटने लगती हैं और छाले बन जाते हैं. खासकर, शाकाहारी (Vegetarian) लोगों में B12 की कमी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यह विटामिन मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है.

सिर्फ विटामिन B12 ही नहीं, बल्कि दो और चीजें हैं जिनकी कमी छाले आने का कारण बन सकती है:

यह भी B-कॉम्प्लेक्स ग्रुप का हिस्सा है और नई लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells) बनाने के लिए जरूरी है. इसकी कमी से भी मुंह के ऊतक (tissues) कमजोर हो जाते हैं.

शरीर में खून की कमी (एनीमिया) यानी आयरन की कमी भी बार-बार छाले निकलने का एक कारण है. आयरन की कमी से भी कोशिकाओं की मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती.

तो अगर आपको बार-बार छाले होते हैं, तो यह सीधा संकेत है कि आपके शरीर में B12, फोलिक एसिड या आयरन की कमी हो सकती है.

छाले पर दिन में 2-3 बार देसी घी या शहद लगाने से दर्द में आराम मिलता है और घाव जल्दी भरता है.

अपने आहार में दही, छाछ या लस्सी को ज़रूर शामिल करें. ये पेट को ठंडा रखते हैं और B-विटामिन भी प्रदान करते हैं.

शरीर में पानी की कमी न होने दें. यह पेट को साफ रखने में मदद करता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज (whole grains) ज्यादा खाएं.



अगर ये छाले 2 हफ्ते से अधिर रहें या आपको बहुत बड़े छाले बार-बार निकलें, तो इन्हें अनदेखा न करें. तुरंत किसी डॉक्टर से मिलें और खून की जांच (Blood Test) कराकर विटामिन की कमी का पता लगवाएं. सही डाइट और सही इलाज से आप इस दर्दनाक समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)