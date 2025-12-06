विज्ञापन
किस बीमारी की वजह से मुंह में निकलते हैं छाले? आजमाएं ये नुस्खा और छालों से हमेशा के लिए पाएं छुटकारा

Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen: अगर आपके मुंह में भी अक्सर छाले हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके शरीर में किसी कमी का संकेत दे रहे हैं या फिर किसी बीमारी का.

Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen: मुंह में छाले होने पर खाने-पीने, बोलने या बात तक करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है. इसके साथ ही इनका दर्द कई बार इतना ज्यादा होता है कि आंखों से आंसू तक निकल आते हैं. अमूमन लोगों को जब छाले होते हैं तो वो इसकी दवाएं ये टेंपरेरी इलाज कर लेते हैं लेकिन वो कभी इस बारे मे नहीं सोचते हैं कि आखिर इसकी असल वजह क्या है. अगर कभी-कभार छाले हो रहे हैं तब तो कई बात नहीं लेकिन अगर ये अक्सर होने लगें तो फिर ये एक चिंता का विषय बन सकता है. आयुष मंत्रालय के अनुसार, मुंह के छाले (अल्सर) शरीर में विटामिन की कमी के संकेत भी हो सकते हैं. और शरीर में किसी कमी का संकेत देते हैं. तो  आइए जानते हैं मुंह में छाले होने पर कौन से घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं. 

मुंह के छालों से राहत पाने के देसी नुस्खे ( Home Remedies for Mouth Ulcer)

मुंह के छालों से राहत द‍िलाएंगे हल्दी और शहद 

हल्दी और शहद का इस्तेमाल मुंह के छालों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. इसके लिए आधा गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और चुटकीभर हल्दी डालकर मिक्स कर लें. इस पानी से दिन में 2-3 बार कुल्ला करें. हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण और शहद की हीलिंग प्रॉपर्टी छालों को जल्दी भर देती है.

मुंह के छालों से राहत द‍िलाएंगे नारियल पानी और नारियल तेल 

नारियल तेल की तासीर ठंडी होती है. हर रोज नारियल पानी पीने से पेट की गर्मी को कम करने में मदद मिलती है और छाले जल्दी ठीक होते हैं. वहीं नारियल के तेल को मुंह में डालकर 2-3 मिनट तक घुमाने से भी सूजन और जलन से राहत मिलती है.

मुंह में छाले किस वजह से निकलते हैं 

मुंह के छाले (अल्सर) कई बीमारियों या कुछ कंडीशंस के कारण से हो सकते हैं, जिनमें वायरल इन्फेक्शन (जैसे हर्पीस), पाचन संबंधी समस्याएं (एसिडिटी, कब्ज), पोषक तत्वों की कमी (B12, आयरन, जिंक), हार्मोनल बदलाव, तनाव, कमजोर इम्यूनिटी, ऑटोइम्यून बीमारियां (पेम्फिगस), और कुछ दवाओं का सेवन भी शामिल है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

