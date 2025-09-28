विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आपको पता है आपके मुंह में बनने वाली 'लार' कई रोगों के लिए है काल, इन 5 समस्याओं में बेहद लाभदायी

Muh ki Laar ke Fayde: क्या आपको पता है आपके मुंह में बनने वाली लार कई रोगों को दूर करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल कई तरह की स्किन की परेशानियों को दूर करने में लाभदायी होता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आपको पता है आपके मुंह में बनने वाली 'लार' कई रोगों के लिए है काल, इन 5 समस्याओं में बेहद लाभदायी
मुंह की लार कई रोगों को दूर करने में है लाभदायी.

Laar ke Fayde: हमारा शरीर हमारे अंदर पनप रही बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है. हमारे शरीर के अंगों के अंदर ही कुछ गुण होते हैं, जो हमें कई परेशानियों से बचा सकते हैं.  हमारे मुंह से निकलने वाली लार किसी औषधि से कम नहीं है. साधारण सी दिखने वाली लार को बनने में लाख ग्रंथियां एक साथ काम करती हैं. इसका पीएच 8.4 के आसपास होता है. लार का यही पीएच मान कई परेशानियों का हल है. इसके अलावा लार में 18 पोषक तत्व भी होते हैं, जो इसे औषधीय बनाते हैं.

लार के फायदे ( Saliva Benefits)

ये भी पढ़ें: बेहद कमाल की है ये जड़ी बूटी, सुबह खाली पेट पी लें इसका काढ़ा फिर देखें कमाल, लेकिन संभल कर करिए सेवन

आंखों के लिए लाभदायी

अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है या आपको चश्मा लगा है, तो आप सुबह की लार का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं. इसके लिए सुबह की पहली लार को अपनी आंखों में लगाना होगा. अगर आपकी आंखों में धूल-मिट्टी की वजह से लालिमा बनी रहती है, तो लार आपको इससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करेगी.

दाग-धब्बे

अगर आपके शरीर पर किसी तरह के दाग-धब्बे हैं या आपकी आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्कल) हैं, तो आपके लिए सुबह की पहली लार धब्बे हटाने वाली क्रीम की तरह काम करेगी.

घाव भरना

लार में इतने ज्यादा औषधीय गुण होते हैं कि इसमें शरीर के घाव तक भरने की क्षमता होती है. सुबह की बासी लार को घाव पर लगाने से घाव पूरी तरह ठीक हो सकता है.

अन्य फायदे

इसके अलावा एक्जिमा, सोराइसिस, गैंगरिन और पेट संबंधी विकार भी सुबह की लार को सीधा निगल लेने से ठीक हो जाते हैं. अगर आपको कफ की समस्या नहीं है या किसी तरह का इंफेक्शन नहीं है, तो सुबह की लार को थूकने से बचना चाहिए.

अपनी लार को औषधि बनाए रखने के लिए नीम की दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं. दातून करते समय लार को थूकने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लार ओरल हेल्थ और पेट के विकारों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगी.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Muh Ki Laar Ke Fayde, Muh Ki Laar Kin Rogo Ko Door Karne Me Madad Karta Hai, Saliva Benefits, Saliva Cure Pimple, Saliva For Darc Circle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com