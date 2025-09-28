बेहद कमाल की है ये जड़ी बूटी, सुबह खाली पेट पी लें इसका काढ़ा फिर देखें कमाल, लेकिन संभल कर करिए सेवन

Amarbel Benefits and Side Effects: अमरबेल, जिसे आमतौर पर डोडर या कस्कुटा रिफ्लेक्सा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में इलाज के लिए किया जाता है. बता दें, यह पौधा काफी काम का है. इसका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में भी किया जाता है. आइए ऐसे में जानते हैं, अमरबेल के फायदे और नुकसान.

अमरबेल के फायदे (Know benefits of amarbel)

अमरबेल (डोडर) बालों के विकास को बढ़ावा देना, बालों का झड़ना कम करना और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है, और किडनी के कार्य को बढ़ावा देता है. इसी के साथ आयुर्वेदिक ग्रंथों में अमरबेल में पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और पाचन से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करता है. यही नहीं अमरबेल को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वजन को कंट्रोल करता है.

बालों के लिए कैसे करें अमरबेल का इस्तेमाल

2 बड़े चम्मच अमर बेल पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं.

इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं, 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें. बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें.

अमरबेल के नुकसान (Side effects of amarbel)

अमरबेल का जरूरत से पाउडर का सेवन प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें.

अमरबेल का सेवन कैसे करें? ( Amarbel ka Sewan Kaise Kare)

अमरबेल का सेवन आप काढ़े के रूप में कर सकते हैं.

इसके लिए 10-15 ग्राम ताजा अमरबेल को साफ कर के छोटे टुकड़ो में काट लें. अब 2 कप पानी में इनको डालकर धीमी आंच पर उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए. इसके बाद इनको छानकर गुनगुना पिएं.

सेवन की मात्रा: दिन में एक बार, भोजन के बाद. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से दस्त या कमजोरी हो सकती है.

अमरबाल की चाय ( Amarbel Tea)

अमरबेल का सेवन करने के लिए, आप सूखी अमरबेल को पानी में उबालकर चाय बना सकते हैं, या अमरबेल के पाउडर को शहद और गर्म पानी में मिलाकर खाली पेट पी सकते हैं. इससे डाइजेशन में मदद मिलती है. आप इसे कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं. अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें.

