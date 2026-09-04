अंडे और चिकन से भी ज्यादा पॉवरफुल ये साधारण सा पत्ता, जानें किन लोगों को और कैसे करना चाहिए डाइट में शामिल

आज के समय में ज्यादातर लोग फिट और हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह के सुपरफूड्स और महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास ही एक ऐसा पौधा मौजूद है, जिसके आगे अंडे और चिकन भी फेल हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं मोरिंगा यानी सहजन की. आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, मोरिंगा को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है. आइए जानते हैं कि यह सेहत के लिए क्यों इतना खास है, इसे किसे खाना चाहिए और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

​मोरिंगा में क्या-क्या पाया जाता है?

मोरिंगा की पत्तियों में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम, संतरे से ज्यादा विटामिन सी, गाजर से ज्यादा विटामिन ए और केले से ज्यादा पोटैशियम पाया जाता है. इसके अलावा, इसमें भरपूर मात्रा में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं.

मोरिंगा को डाइट में कैसे करें शामिल- (How To Include Moringa In Diet)

​1. मोरिंगा पाउडर-

मार्केट में या घर पर ही सुखाई गई पत्तियों से बना पाउडर आसानी से मिल जाता है. आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर मिलाकर पी सकते हैं.

​2. सब्जी या सूप-

सहजन की फलियों की सब्जी या सूप बनाकर आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

​3. स्मूदी या चाय-

अगर आप सुबह ग्रीन टी पीते हैं, तो उसकी जगह मोरिंगा की पत्तियों की चाय या अपनी फेवरेट फ्रूट स्मूदी में एक चुटकी पाउडर मिला सकते हैं.

किन लोगों को करना चाहिए डाइट में शामिल-