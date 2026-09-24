SDM अपूर्वा यादव के घर गूंजी डबल किलकारी, जुड़वा बच्चों की मां बनने वालीं पहली PCS अफसर!

- उत्तर प्रदेश की पीसीएस अपूर्वा यादव ने जुलाई 2026 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और इसकी पहली तस्वीर साझा की
- अपूर्वा यादव वर्तमान में मुजफ्फरनगर में एसडीएम के पद पर तैनात हैं और मातृत्व अवकाश पर थीं
- उन्होंने यूपीपीसीएस 2016 में 13वीं रैंक हासिल की और चौथे प्रयास में प्रशासनिक सेवा में सफलता पाई
उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी और एसडीएम अपूर्वा यादव के घर किलकारी गूंजी है. इसकी जानकारी उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए साझा की है. पोस्ट में साझा की गई तस्वीर में उनकी गोद में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं. वहीं उनके साथ पति विशाल त्यागी भी खड़े नजर आ रहे हैं. अपूर्वा यादव ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, “हम दोनों से चार लोगों का परिवार. दो प्यारे बच्चे, चार छोटे-छोटे पैर और आगे ढेर सारा प्यार...” इस पोस्ट के सामने आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं.
यूपीपीसीएस 2016 में हासिल की थी 13वीं रैंक
अपूर्वा यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2016 में पूरे प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल की थी. इसी सफलता के बाद वह एसडीएम बनीं. यूपीपीसीएस परीक्षा में उन्हें चौथे प्रयास में सफलता मिली थी. इससे पहले उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखे.
इंजीनियरिंग से प्रशासनिक सेवा तक का सफर
अपूर्वा यादव ने यूपी बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. इसके बाद उनकी नौकरी देश की प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस में लगी. चेन्नई में नौकरी के दौरान उनके पास अमेरिका जाने का मौका था. हालांकि, कॉरपोरेट क्षेत्र की नौकरी में उनका मन नहीं लगा. वर्ष 2013 में यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.
चौथे प्रयास में हासिल की सफलता
हिंदी माध्यम की छात्रा रहीं अपूर्वा यादव ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास के दम पर यूपीपीएससी परीक्षा पास की. उन्होंने तीन बार असफलता का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. लगातार संघर्ष और मेहनत के बाद चौथे प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल कर प्रशासनिक सेवा में जगह बनाई. उनकी सफलता आज हजारों प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है. अपूर्वा यादव और विशाल त्यागी ने साल 2022 में शादी की थी.
बड़े भाई के साथ रहकर की थी तैयारी
यूपीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अपूर्वा यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ-साथ अपने बड़े भाई अजय यादव को भी दिया था. उन्होंने शास्त्री नगर में रहने वाले अपने बड़े भाई अजय यादव के पास रहकर ही पीसीएस परीक्षा की तैयारी की थी. कठिन समय में परिवार का सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना. अपूर्वा यादव के पिता गोपीचंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें- IIT दिल्ली से पढ़कर IPS बनीं Gen Z जया शर्मा, हरियाणा पुलिस की DSP ने कर दिखाया कमाल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं