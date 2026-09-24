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SDM अपूर्वा यादव के घर गूंजी डबल किलकारी, जुड़वा बच्चों की मां बनने वालीं पहली PCS अफसर!

उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी और मुजफ्फरनगर की एसडीएम अपूर्वा यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने घर बच्चों के आगमन की खुशखबरी साझा की है. तस्वीर में पति विशाल त्यागी के साथ नजर आईं अपूर्वा को लोग बधाइयां दे रहे हैं और जुड़वा बच्चों के जन्म की चर्चाएं भी तेज हैं.

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SDM अपूर्वा यादव के घर गूंजी डबल किलकारी, जुड़वा बच्चों की मां बनने वालीं पहली PCS अफसर!
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  • उत्तर प्रदेश की पीसीएस अपूर्वा यादव ने जुलाई 2026 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और इसकी पहली तस्वीर साझा की
  • अपूर्वा यादव वर्तमान में मुजफ्फरनगर में एसडीएम के पद पर तैनात हैं और मातृत्व अवकाश पर थीं
  • उन्होंने यूपीपीसीएस 2016 में 13वीं रैंक हासिल की और चौथे प्रयास में प्रशासनिक सेवा में सफलता पाई
अपूर्वा यादव के पति विशाल त्यागी क्या करते हैं?

उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी और एसडीएम अपूर्वा यादव के घर किलकारी गूंजी है. इसकी जानकारी उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए साझा की है. पोस्ट में साझा की गई तस्वीर में उनकी गोद में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं. वहीं उनके साथ पत‍ि विशाल त्यागी भी खड़े नजर आ रहे हैं. अपूर्वा यादव ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, “हम दोनों से चार लोगों का परिवार. दो प्यारे बच्चे, चार छोटे-छोटे पैर और आगे ढेर सारा प्यार...” इस पोस्ट के सामने आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

एनडीटीवी से बातचीत में अपूर्वा यादव ने बताया क‍ि वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एसडीएम के पद पर तैनात हैं. वह पिछले कई महीनों से मातृत्व अवकाश पर चल रही थीं. जुलाई 2026 में उन्‍होंने जुड़वा बेटों को जन्‍म द‍िया है, ज‍िनकी पहली तस्‍वीर 24 स‍ितंबर 2026 को सोशल मीड‍िया पर शेयर की है.
sdm apoorva yadav

sdm apoorva yadav welcomes twin-babies Muzaffarnagar UP PCS officer

यूपीपीसीएस 2016 में हासिल की थी 13वीं रैंक

अपूर्वा यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2016 में पूरे प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल की थी. इसी सफलता के बाद वह एसडीएम बनीं. यूपीपीसीएस परीक्षा में उन्हें चौथे प्रयास में सफलता मिली थी. इससे पहले उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखे. 

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sdm apoorva yadav welcomes twin-babies Muzaffarnagar UP PCS officer

इंजीनियरिंग से प्रशासनिक सेवा तक का सफर

अपूर्वा यादव ने यूपी बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. इसके बाद उनकी नौकरी देश की प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस में लगी. चेन्‍नई में नौकरी के दौरान उनके पास अमेरिका जाने का मौका था. हालांकि, कॉरपोरेट क्षेत्र की नौकरी में उनका मन नहीं लगा. वर्ष 2013 में यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. 

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sdm apoorva yadav welcomes twin-babies Muzaffarnagar UP PCS officer

चौथे प्रयास में हासिल की सफलता

हिंदी माध्यम की छात्रा रहीं अपूर्वा यादव ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास के दम पर यूपीपीएससी परीक्षा पास की. उन्होंने तीन बार असफलता का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. लगातार संघर्ष और मेहनत के बाद चौथे प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल कर प्रशासनिक सेवा में जगह बनाई. उनकी सफलता आज हजारों प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है. अपूर्वा यादव और व‍िशाल त्‍यागी ने साल 2022 में शादी की थी. 

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Photo Credit: Apoorva Yadav

बड़े भाई के साथ रहकर की थी तैयारी

यूपीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अपूर्वा यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ-साथ अपने बड़े भाई अजय यादव को भी दिया था. उन्होंने शास्त्री नगर में रहने वाले अपने बड़े भाई अजय यादव के पास रहकर ही पीसीएस परीक्षा की तैयारी की थी. कठिन समय में परिवार का सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना. अपूर्वा यादव के पिता गोपीचंद्र यादव अपर मुख्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. 

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