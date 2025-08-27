विज्ञापन
विशेष लिंक

मीठा खाए बिना नहीं कटता आपका दिन? आज से बदल लें आदत, जानें ज्यादा मीठा खाने के बड़े नुकसान

Jyada Meetha Khane Ke Nuksan: अगर आप भी करते हैं ज्यादा मात्रा में मीठी चीजों का सेवन, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने. यहां जानें मीठा खाने से होने वाले नुकसनों के बारे में. 

Read Time: 2 mins
Share
मीठा खाए बिना नहीं कटता आपका दिन? आज से बदल लें आदत, जानें ज्यादा मीठा खाने के बड़े नुकसान
मीठा खाने से क्या नुकसान होते हैं | Disadvantages of eating sugar

Jyada Meetha Khane Ke Nuksan: मीठे का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं मीठे के लिए यह प्यार शरीर को कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता है. जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना मीठे में शुगर होता है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. अगर आप भी करते हैं ज्यादा मात्रा में मीठी चीजों का सेवन, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने. यहां जानें मीठा खाने से होने वाले नुकसनों के बारे में. 

Jyada Meetha Khane Se Kya Hota Hai | Jyada Meetha Khane Ke Kya Nuksan Hai

मीठा खाने के नुकसान

वजन: मीठी चीजें कैलोरी में हाई होती हैं. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन फैट में बदलकर मोटापे का कारण बन सकता है, जो और कई स्वास्थ्य समस्याओं को बुलावा दे सकता है. 

इसे भी पढ़ें: लो बीपी को ठीक कैसे करें? ये 4 चीजें कर सकती हैं आपकी मदद

डायबिटीज: ज्यादा शुगर खाने से शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को मीठे से दूरी बनानी चाहिए.

स्किन: जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल असंतुलित हो सकता है, जो स्किन संबंधी समस्याएं जैसे मुंहासे, बेजान त्वचा और झुर्रियों का कारण बन सकता है.

दिल: चीनी का ज्यादा सेवन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. 

Watch Video: इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disadvantages Of Eating Sweets, Disadvantages Of Sweets, Sweet Side Effects, Meethai Khane Ke Nuksan, Meetha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com