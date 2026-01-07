विज्ञापन
विशेष लिंक

अगर मैं 14 दिन शुगर छोड़ दूं तो क्या होगा? फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

What Happens If I Skip Sugar: अगर आप भी जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आज से बदल लें यह आदत. चलिए बिना देरी किए जानते 14 दिन चीनी न खाने से क्या होगा?

Read Time: 2 mins
Share
अगर मैं 14 दिन शुगर छोड़ दूं तो क्या होगा? फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
चीनी बिल्कुल नहीं खाने से क्या होता है?

What Happens If I Skip Sugar: जरूरत से ज्यादा चीनी खाने से मोटापा, थकान, त्वचा की समस्याएं, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ज्यादा चीनी खाने से स्वाद तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे शरीर पर नकारात्मक पड़ता है. अगर आप भी जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आज से बदल लें यह आदत. चलिए बिना देरी किए जानते 14 दिन चीनी न खाने से क्या होगा?

मीठा खाना छोड़ दे तो क्या होगा?

वजन कम होगा: चीनी में केवल कैलोरी होती है. अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करते हैं, तो वजन बढ़ सकता है. वहीं, अगर आप 14 दिन चीनी का सेवन नहीं करेंगे तो कैलोरी का सेवन कम होगा, जिससे धीरे-धीरे वजन घटने लगेगा. 

इसे भी पढ़ें: रोज सुबह हल्दी पानी पीने से क्या होता है? लिवर रहेगा स्वस्थ और वजन होगा कम

ब्लड शुगर: ज्यादा मात्रा में चीनी खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. ऐसे में अगर आप 14 चीनी छोड़ते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहने लगेगा. डायबिटीज जैसी बीमारी को दूर रखने के लिए भी आपकी यह आदत फायदेमंद साबित हो सकती है.

स्किन: ज्यादा चीनी खाने से स्किन से जुड़ी दिक्कतें मुंहासे, पिंपल्स और झुर्रियां का सामना करना पड़ सकता है.  ऐसे में अगर आप 14 दिन चीनी नहीं खाते हैं, तो त्वचा की सूजन कम हो सकती है, दाग-धब्बे घट सकते हैं और त्वचा में नेचुरल ग्लो आ सकता है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए चीनी न खाना लाभदायक माना जा सकता है.

हार्ट: चीनी न खाने से ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं और आर्टरीज फ्लैक्सिबल रहती हैं. इससे हार्ट पर पड़ने वाला जो लोड है वो भी कम हो जाता है और ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chini Na Khane Ke Fayde Aur Nuksan, Chini Chhodne Ke Fayde, Kam Meetha Khane Ke Fayde, Chini Na Khane Se Kya Hoga, What Happens If I Avoid Eating Sugar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com