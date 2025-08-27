बासी मुंह चबाकर खा लें ये नीम के पत्ते, इन 4 समस्याओं के लिए काल है इनका सेवन

Chewing Neem Leaves Benefits In Hindi: नीम एक ऐसा पौधा है जिसका हर भाग औषधीय गुणों से भरा है. नीम की पत्तियों (Neem leaves) को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल, विटामिन ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

नीम की पत्तियां खाने के फायदे- (Neem Ki Patti Khane Ke Fayde)

2. मुंह की समस्याएं-

नीम की पत्तियां मुंह की समस्याओं जैसे कि दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन और मुंह के छालों को कम करने में मदद कर सकती हैं. दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए आप नीम की दातुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- पेट की लटकती चर्बी को करना है कम तो खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये 2 चीज, पसीने की तरह बह जाएगा फैट

3. स्किन की समस्याएं-

अगर आप सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, तो स्किन को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि नीम की पत्तियों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन की समस्याओं जैसे कि मुहांसे, एक्जिमा और डर्मेटाइटिस को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. पाचन की समस्याएं-

पाचन यानि पेट से जुड़ी समस्याएं आज के समय में काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी अपने पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद गुण पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

5. संक्रमण की समस्याएं-

मौसम में बदलाव होते ही संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है. संक्रमण को दूर करने और शरीर को हेल्दी रखने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है. अगर आप सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां खाते हैं, तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)