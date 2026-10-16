बिना प्याज-लहसुन भी मिलेगा भरपूर स्वाद, बस ऐसे बनाएं मटर पनीर, नोट करें रेसिपी

नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. कुछ भक्त की मां की आराधना के लिए पूरे नौ दिन का व्रत करते हैं. इस दौरान कई घरों में पूरे नौ दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है. अगर आप भी बिना लहसुन प्याज से बनने वाली रेसिपी की तलाश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको इंस्टाग्राम (stylishachari) पर शेयर रेसिपी की बात कर रहे हैं, जिसमें लहसुन प्याज के बिना स्वादिष्ट मटर पनीर की रेसिपी बताई गई है.

दरअसल टमाटर, काजू, दही और खुशबूदार मसालों से तैयार होने वाली इसकी ग्रेवी बेहद क्रीमी और लाजवाब बनती है. पनीर के सॉफ्ट टुकड़े और हरे मटर का स्वाद इस डिश को और भी खास बना देता है. यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि प्रोटीन और पोषण से भी भरपूर होती है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान रेसिपी.

कैसे बनाएं बिना प्याज लहसुन वाली पनीर की सब्जी-

सामग्री-

पनीर- 250 ग्राम, क्यूब्स में कटा हुआ

तेल- 2 बड़े चम्मच, शैलो फ्राई करने के लिए

ग्रेवी पेस्ट के लिए-

टमाटर- 3 मध्यम आकार के, मोटे कटे हुए

धनिया के डंठल- ¼ कप, कटे हुए

काजू- 10–12

हरी मिर्च- 2, कटी हुई

अदरक- 1 इंच का टुकड़ा, कटा हुआ

कश्मीरी लाल मिर्च- 2, गर्म पानी में भिगोई हुई

पानी- ½ कप, जरूरत के अनुसार

ग्रेवी के लिए-

तेल या घी- 2 बड़े चम्मच

जीरा-1 छोटा चम्मच

तेजपत्ता- 1

दालचीनी- 1 छोटा टुकड़ा

लौंग- 2–3

इलायची- 1

तैयार किया हुआ टमाटर-काजू का पेस्ट

नमक- स्वादानुसार

हरी मटर- 1 कप

पानी- 1 से 1½ कप, जरूरत के अनुसार

कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच, क्रश की हुई

गरम मसाला- ½ छोटा चम्मच

विधि-

एक पैन में तेल गरम करें और पनीर के क्यूब्स को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करें. इन्हें गर्म पानी में निकाल लें और भीगने दें. इससे पनीर नरम रहता है और एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाता है. उसी पैन में टमाटर, धनिया के डंठल, काजू, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च डालें. थोड़ा पानी डालें, ढक दें और टमाटर व अन्य चीजों के नरम होने तक पकाएं. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसे पीसकर एकदम स्मूद पेस्ट बना लें. एक पैन में तेल गरम करें. इसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डालें. तैयार किया हुआ टमाटर-काजू का पेस्ट डालें और तब तक अच्छी तरह पकाएं जब तक कि टमाटर का कच्चापन खत्म न हो जाए और ग्रेवी से अच्छी खुशबू आने लगे. स्वादानुसार नमक और हरी मटर डालें. अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत के अनुसार पानी डालें. ढककर तब तक पकाएं जब तक कि मटर नरम न हो जाएं. इसमें क्रश की हुई कसूरी मेथी और गरम मसाला डालें. अच्छी तरह मिलाएं. पनीर से पानी निकाल दें और फ्राई किए हुए पनीर के क्यूब्स को धीरे से ग्रेवी में डाल दें. 2–3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. आपका बिना प्याज-लहसुन वाला मटर पनीर तैयार है. इसे रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ गरमागरम सर्व करें.

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