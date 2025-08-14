विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का है मन तो एक बार जरूर ट्राई करें मखाना चाट, झटपट नोट करें रेसिपी

Makhana Chaat Recipe: अगर आप भी चाट खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें स्वाद और सेहत से भरपूर मखाना चाट.

Read Time: 2 mins
Share
आज क्या बनाऊं: कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का है मन तो एक बार जरूर ट्राई करें मखाना चाट, झटपट नोट करें रेसिपी
Makhana Chaat Recipe: कैसे बनाएं मखाना चाट.

Makhana Chaat Recipe: शाम की चाय के साथ अक्सर हम इंडियन को कुछ स्नैक्स खाने की क्रविंग होने लगती है. ज्यादातर लोग शाम की चाय के साथ पकौड़ा, समोसा ऐसे स्नैक्स का सेवन करते हैं. लेकिन रोज-रोज इन चीजों का सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं है. अगर आप भी कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं. तो आप मखाने के चाट को ट्राई कर सकते हैं. चाट का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? हमारे साथ तो होता है. तो चलिए बिना किसी देरी के झटपट बनने वाली इस रेसिपी को जानते हैं.

कैसे बनाएं मखाना चाट- (How To Make Makhana Chaat Recipe)

सामग्री-

  • मखाना 
  • घी 
  • प्याज 
  • टमाटर 
  • हरी मिर्च 
  • पुदीना और धनिया पत्ता
  • लाल मिर्च पाउडर 
  • नमक स्वाद अनुसार 
  • चाट मसाला 
  • जीरा पाउडर 
  • दही 
  • हरी चटनी  
  • खजूर और इमली की चटनी 
  • भुनी हुई मूंगफली 

विधि-

इस चाट को बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को घी में कुरकुरा होने तक भूनें. ठंडा होने पर उन्हें एक कटोरे में निकाल लें. अब इसमें कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाए. इसके ऊपर दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, धनिया पत्ती, भुनी हुई मूंगफली और चाट मसाला छिड़कें. 

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: कान्हा को सबसे ज्यादा पसंद है इस चीज का भोग, जन्माष्टमी के दिन 5 मिनट में करें तैयार

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

मखाना खाने के फायदे- (Makhana Khane Ke Fayde)

मखाना को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, वजन को कम करने और शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद मिल सकती है.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Makhana Chaat Recipe, Easy To Make Crunchy Snacks, Makhana Chaat Kaise Banaye, Makhana Benefits, Healthy Snack Idea, Snack With Tea, Benefits Of Makhana Chaat, Quick Snack Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com