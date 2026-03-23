जैकी श्रॉफ से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, इन बॉलीवुड सितारों को पसंद है ‘थेचा’, जानें क्या है ये खास देसी स्वाद और इसकी रेसिपी

Traditional Maharashtrian Food Thecha Recipe: आजकल बॉलीवुड सितारों के खानपान को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी रहती है. कौन क्या खाता है और कैसे फिट रहता है, यह जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं. हाल ही में एक देसी चीज फिर से चर्चा में आई है और वो है ‘थेचा'. जैकी श्रॉफ, जान्हवी कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई सितारे इस तीखे और चटपटे स्वाद के दीवाने हैं. यह साधारण सा दिखने वाला थेचा आजकल फिर से ट्रेंड में है.

क्या है थेचा? (What Is Thecha)

थेचा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे हरी मिर्च, लहसुन और नमक को कूटकर बनाया जाता है. यह किसी चटनी, अचार या मसालेदार साथ की तरह खाया जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में बहुत कम या बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं होता. यह स्वाद में बहुत तीखा होता है, लेकिन खाने का मजा दोगुना कर देता है. चाहे रोटी हो, भाखरी हो या सादा खाना, थेचा हर चीज के साथ फिट बैठता है. इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती और यह ताजे मसालों से बनता है. यही वजह है कि फिटनेस का ध्यान रखने वाले लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं.

घर पर कैसे बनाएं थेचा (How To Make Thecha At Home)

थेचा बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Thecha)

हरी मिर्च- 8 से 10

लहसुन- 6 से 7 कलियां

नमक- स्वाद अनुसार

मूंगफली- 2 चम्मच

थोड़ा सा नींबू रस

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थेचा बनाने की विधि- (Method For Making Thecha)

सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन को हल्का सा भून लें. इसके बाद इन्हें ओखली या मिक्सर में दरदरा कूट लें. इसमें मूंगफली और नमक डालकर फिर से हल्का कूटें. आखिर में थोड़ा नींबू रस डालकर अच्छे से मिला लें. आपका चटपटा और तीखा थेचा तैयार है. इसे आप तुरंत खा सकते हैं.

थेचा सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद लहसुन और मिर्च शरीर के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.अगर आप भी अपने खाने में कुछ नया और देसी ट्विस्ट लाना चाहते हैं, तो थेचा जरूर ट्राई करें.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)