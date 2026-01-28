विज्ञापन
Maharastrian Thecha Recipe: महाराष्ट्रियन स्टाइल ठेचा रेसिपी, एक बार खाएंगे तो बिना इसके खाना नहीं खाएंगे

Thecha Recipe: अगर आप भी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और आपको अलग-अलग तरह की चीजें और अलग-अलग जगह के फूड ट्राई करना पसंद है तो हमारे पास आपके लिए है महाराष्ट्रियन ठेंचा की जबरदस्त रेसिपी.

Thecha Recipe: फटाफट नोट करें महाराष्ट्रियन ठेंचा की रेसिपी.

Thecha Recipe: अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं, खाना बनाने के शौकीन हैं तो आपको महाराष्ट्रियन ठेंचा चटनी के बारे में पता ही होगा? मास्टर शेफ में ही इस बार ठेंचा का खूब बोलबाला रहा. निक्की तंबोली ने अपने ठेंचा से जजों का दिल कई बार जीता है. ये महाराष्टियन स्टाइल चटनी स्वाद में तीखी होती है और इसका स्वाद ऐसा की एक बार जीभ पर लग जाए तो इसको खाने से रुका नहीं जाता है. अगर आपने भी आज तक इसको टीवी में या रील में ही बनते देखा है और इसका स्वाद नहीं चखा है तो अब बारी है आपको इसे घर पर बनाने की. ढेंचा चटनी अपनी तीखेपन, लहसुन की खुशबू और मूंगफली के देहाती स्वाद के लिए बेहद मशहूर है. आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्रियन ठेंचा बनाने की रेसिपी.

स्वाद के साथ सेहत भी 

बता दें कि इसको बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाने  जाते हैं. ठेचा चटनी बनाने के लिए लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है. ये चटनी स्वाद बढ़ाने के साथ ही मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है. इसके साथ ही ये सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में भी फायदेमंद होती है. सिंपल दाल‑चावल भी इसके साथ बेहद स्वादिष्ट लगते हैं.

ठेंचा चटनी बनाने के लिए सामग्री

हरी मिर्च – 6–7
लहसुन – 6–7 कली
मूंगफली – 2 चम्मच (भुनी हुई)
नमक – स्वाद अनुसार
तेल – 1 चम्मच
नींबू रस – ½ चम्मच (वैकल्पिक)
धनिया – थोड़ा (वैकल्पिक)

ठेंचा चटनी बनाने की विधि

ठेंचा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में तेल गर्म करें. इसमें हरी मिर्च और लहसुन को डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. ऐसा करने से चटनी में फ्लेवर और महक दोगुनी हो जाती है. अब मिक्सर या सिल में लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली, हरा धनिया और नमक डालकर इसको दरदरा पीस लें. ध्यान रहें कि आपको पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा दरदरा ही खाया जाता है. आखिर में इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर मिक्स करें और इसकी खटास बढ़ाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

