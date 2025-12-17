सूजी या गाजर नहीं, घर पर बनाएं महाराष्ट्र का स्पेशल Ice Halwa, नोट कर लें रेसिपी और जानें इसकी खासियत

Ice Halwa Recipe: जब भी हलवे का नाम आता है, दिमाग में सबसे पहले सूजी का हलवा या गाजर का हलवा ही घूमता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा खास हलवा भी बनाया जाता है, जो न तो सूजी से बनता है और न ही गाजर से? इस अनोखे हलवे का नाम है आइस हला (Ice Halwa). यह दिखने में जितना अलग है, स्वाद में उतना ही लाजवाब भी है. आइस हलवा को खासतौर पर महाराष्ट्र में त्योहारों, शादी-ब्याह और खास मौकों पर बनाया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत पतली परतों में तैयार होता है, जो मुंह में रखते ही घुल जाता है. यही वजह है कि इसे आइस हलवा कहा जाता है, क्योंकि इसका टेक्सचर ठंडा और बेहद हल्का लगता है.

Ice Halwa क्या होता है? | What Is Ice Halwa?

आइस हलवा दरअसल मैदे, दूध, घी और चीनी से बनने वाली एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे बहुत धैर्य और सही तकनीक से तैयार किया जाता है. इसे तवे पर बेहद पतली शीट की तरह फैलाया जाता है और फिर सुखाकर काटा जाता है. ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स की परत लगाई जाती है, जो इसके स्वाद को और खास बना देती है.

आइस हलवा की खासियत

यह हलवा बहुत हल्का होता है, जिससे पेट भारी नहीं लगता.

मुंह में रखते ही घुल जाता है.

इसे ज्यादा घी में फ्राई नहीं किया जाता.

लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है.

दिखने में यह किसी मिठाई से ज्यादा डेजर्ट शीट जैसा लगता है.

घर पर आइस हलवा बनाने की आसान रेसिपी | Easy Recipe for Making Ice Halwa at Home

सामग्री:

मैदा - 1 कप

दूध - 1 कप

चीनी - 1 कप

घी - आधा कप

इलायची पाउडर - आधा चम्मच

कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता

आइस हलवा बनाने की विधि:

एक बाउल में मैदा और दूध डालकर अच्छी तरह घोल बना लें, ध्यान रखें कि इसमें गांठ न रहें. अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और मिश्रण को छान लें. एक भारी तले की कड़ाही में घी गरम करें और उसमें चीनी डालकर हल्की आंच पर पकाएं. जब चीनी पिघल जाए, तब उसमें तैयार मैदा-दूध का घोल डालें. लगातार चलाते रहें ताकि मिश्रण तले में न लगे. मिश्रण जब चिकना और हल्का गाढ़ा हो जाए, तब गैस धीमी कर दें. अब एक नॉन-स्टिक तवे पर बहुत पतली परत में इस मिश्रण को फैलाएं. धीमी आंच पर इसे सुखने दें, पलटना नहीं है. ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें और ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें.

आइस हलवा को कैसे परोसें? | How to Serve Ice Halwa?

आइस हलवा को आप चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं. यह खासतौर पर उन लोगों को पसंद आता है जिन्हें ज्यादा मीठी या भारी मिठाइयां पसंद नहीं होतीं.

क्यों ट्राय करें Ice Halwa?

अगर आप रोज-रोज वही सूजी या गाजर का हलवा खाकर बोर हो चुके हैं, तो Ice Halwa एक बेहतरीन और अलग विकल्प है. इसका स्वाद, बनावट और लुक तीनों इसे खास बनाते हैं.

