सर्दियों के 3 रामबाण, डाइट में कीजिए शामिल तो छू भी नहीं पाएगी ठंड

Winter Healthy Desserts: अब सवाल यह कि इन्हें बनाए कैसे? आज हम आपको सर्दियों में खाने वाली इन हेल्दी डेज़र्ट की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, नोट करें रेसिपी.

शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए?

Winter Healthy Desserts: मीठे खाना पसंद है? अगर हां, तो इस सर्दियां कुछ ऐसा ट्राई करें जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी लाजवाब हो. ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए आप घर पर आसान रेसिपी से बने तिल के लड्डू, मूंग दाल का हलवा और गोंद के लड्डू ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह कि इन्हें बनाए कैसे? आज हम आपको सर्दियों में खाने वाली इन हेल्दी डेज़र्ट की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, नोट करें रेसिपी.

ठंड से बचने के लिए क्या खाएं?

गोंद का लड्डू: सर्दियों में गोंद के लड्डू न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

सामग्री

  • गोंद
  • गेहूं का आटा
  • घी
  • गुड़
  • ड्राई फ्रूट्स

कैसे बनाएं?

घर पर इन लड्डू को बनाने के लिए गर्म घी में गोंद को तलकर पीस लें. अब उसी घी में आटे को अच्छी तरह भुनकर गुड़ और ड्राई फ्रूट्स मिला दें. जब मिश्रण तैयार हो जाए उससे लड्डू तैयार कर लें.

तिल और गुड़ की चिक्की: तिल कैल्शियम और आयरन से भरपूर है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखता है और जोड़ों के दर्द में से राहत दिला सकता है.

सामग्री

  • सफेद तिल
  • गुड़

कैसे बनाएं?

घर पर तिल औद गुड़ के लड्डू बनाने के लिए पहले तिल को हल्का भून लें अब कढ़ाही में गुड़ पिघलाएं और जब गुड़ अच्छी तरह पिघल जाए उसमें तिल मिलाकर एक बड़े बर्तन में फेला लें और ठंड होने पर टुकड़ों में काटें.

मूंग दाल का हलवा: सर्दियों में मूंग डाल का हलवा खाने से स्वाद के साथ ही सेहत को भी अच्छा रखा जा सकता है.

सामग्री

  • मूंग दाल
  • घी
  • गुड़
  • दूध

कैसे बनाएं?

मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए मूंग दाल को घी में अच्छे भून लें फिर इसमें गुड़ डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक हलवा गाढ़ा न हो जाए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

