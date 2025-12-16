विज्ञापन
विशेष लिंक

Christmas Special Cake Recipe: क्रिसमस की शाम ठंड के साथ लें इस खास प्लम केक का मजा, यहां है रेसिपी

Christmas Cake: क्रिसमस में महज कुछ दिन ही बचे हैं. बच्चे खासतौर पर इसका इंतजार करते हैं क्योंकि, उन्हें गिफ्ट्स और केक खाने को मिलते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Christmas Special Cake Recipe: क्रिसमस की शाम ठंड के साथ लें इस खास प्लम केक का मजा, यहां है रेसिपी
Christmas Cake: कैसे बनाएं क्रिसमस प्लम केक.

Christmas Cake: प्लम केक के बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है. भारतीय घरों में, प्लम केक सिर्फ़ एक स्वीट नहीं है यह एक रस्म है. प्लम केक की शुरुआत से लेकर इसे बनाने की परंपरा तक, इसमें बहुत कुछ खास है. प्लम केक का इतिहास ब्रिटेन से जुड़ा है. पहले इसे "प्लम पुडिंग" कहा जाता था, जो ओटमील, सूखे फलों और मसालों से बनता था. धीरे-धीरे ओटमील की जगह बटर, आटा और अंडे ने ले ली और 16वीं सदी तक यह "क्रिसमस केक" बन गया.

प्लम केक का चलन सदियों से चला आ रहा है, यह प्राचीन यूरोपीय क्रिसमस परंपराओं से आया है जहां सूखे मेवे, शराब और स्पाइस जैसी सामग्रियां थीं जिन्हें सर्दियों भर के लिए स्टोर किया जाता था. भारत में इसे नई जगह मिली. समय के साथ, यह और भी स्वादिष्ट बनता गया. केक को पहले से ही बेक किया जाता था, उसमें रम या ब्रांडी मिलाई जाती थी और क्रिसमस तक रखा जाता था.

ये भी पढ़ें- बच्चों को रोज 2 तो व्यस्कों को कितने अखरोट खाना चाहिए, रोज अखरोट खाने के 4 फायदे 

Latest and Breaking News on NDTV

घर पर कैसे बनाएं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक- How To Make Christmas Plum Cake At Home? 

सामग्री-

  • बटर
  • आइसिंग शुगर
  • अंडे
  • आटा
  • बेकिंग पाउडर
  • वनीला एसेंस
  • सूखे मेवे और नट्स
  • मिक्स मसाले (दालचीनी, जायफल, इलायची, लौंग)
  • रम/ब्रांडी
  • ऑरेंज जूस

विधि-

सूखे मेवे और नट्स को रम/ब्रांडी और ऑरेंज जूस के साथ मिलाएं और कम से कम 24 घंटे तक ढककर रखें. आप शराब की मात्रा अपनी पसंद के अनुसार कम कर सकते हैं. बटर और चीनी को 10 मिनट तक अच्छे से फेंटें जब तक यह हल्का और फूला हुआ न हो जाए. इसमें अंडे और वनीला एसेंस मिलाएं और 1 मिनट तक फेंटें. बेकिंग पाउडर और आटे को इस मिश्रण में मिलाएं. अब क्रिसमस मिक्स डालें और अच्छे से मिलाएं. मिश्रण को केक के सांचे में डालें और 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गरम ओवन में 40-45 मिनट तक बेक करें. प्लम केक से जुड़ी खास बातें. प्लम केक में सूखे फलों और नट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हर बाइट को खास बनाती है. पारंपरिक क्रिसमस केक में मार्जिपन आइसिंग भी लगाई जाती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Christmas 2025, How To Make A Plum Cake For Christmas, Kaise Banaye Christmas Cake, Christmas Plum Cake, Dessert, Festive Recipe, Plum Cake Recipe Christmas, Elevated Plum Cake Brownie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com