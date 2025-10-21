भीम के सीने से भी ज्यादा मजबूत होंगे फेफड़े, नहीं होगा पॉल्यूशन का असर, बस डाइट में शामिल कर लें ये चीजें

What Foods Help Repair Lungs: दिवाली अपने साथ खुशियों तो लेकर आती है, लेकिन इस त्योहार पर बम और पटाखे फोड़ने के कारण प्रदूषण की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है. जिसका सीधा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में जलन और थकान जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए मास्क पहनने के साथ ही साथ सही खानपान भी बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके फेफड़ों को प्रदूषण के असर से बचाकर उन्हें प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं.

फेफड़ों में जमा गंदगी कैसे निकालें? | How To Detox Lungs

ब्रोकली: ब्रोकली में पाए जाने वाले सल्फोराफेन नामक यौगिक शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एंज़ाइम्स की मात्रा बढ़ाते हैं और फेफड़ों में जमा जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. नियमित रूप से ब्रोकली का सेवन लंग्स को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसे हल्का स्टीम या सलाद के रूप में खा सकते हैं.

विटामिन सी से भरपूर चीजें: संतरा, अमरूद, मौसमी और नींबू विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, इनका सेवन न केवल फेफड़ों में सूजन कम कर सकता है, बल्कि प्रदूषण से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को भी मजबूत बना सकता है. रोजाना सुबह एक गिलास नींबू पानी या मौसमी के जूस को अपने रूटीन में शामिल कर आप लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं.

लहसुन: लहसुन के कई फायदे हैं. इसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व फेफड़ों में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट एक कली कच्चा लहसुन खाने से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है.

अदरक: अदरक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी से भरपूर है, जो फेफड़ों में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. अदरक का सेवन फेफड़ों की सूजन को कम करने के साथ-साथ खांसी और सर्दी-जुकाम से राहत दिला सकता है.

