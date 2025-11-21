विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या अदरक फेफड़ों को साफ कर सकती है, जानिए अदरक खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है?

Adrak Khane Ke Fayde: अदरक में पाए जाने वाले तत्व फेफड़ों को भी साफ कर सकते हैं और सांस से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं. आइए जानते हैं खाली पेट अदरक खाने से फेफड़े को कैसे साफ रखा जा सकता है?

Read Time: 3 mins
Share
क्या अदरक फेफड़ों को साफ कर सकती है, जानिए अदरक खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है?
What is the fastest way to detox your lungs?

Adrak Khane Ke Fayde: बढ़ते प्रदूषण में फेफड़ों को साफ रखने के लिए लोग लाइफस्टाइल में बदलाव, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का सहारा ले रहे हैं. आज हम इस आर्टिकल में आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं, जो आपकी किचन में ही मौजूद है. अदरक स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है. सर्दी-जुकाम, गले की खराश, पेट दर्द और पाचन संबंधी परेशानियों में अदरक का इस्तेमाल घरेलू नुस्खे के रूप में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अदरक में पाए जाने वाले तत्व फेफड़ों को भी साफ कर सकते हैं और सांस से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं. आइए जानते हैं खाली पेट अदरक खाने से फेफड़े को कैसे साफ रखा जा सकता है?

क्या खाने से फेफड़े साफ होते हैं?

अदरक में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण यह शरीर में बनने वाले हानिकारक टॉक्सिन को कम करने में मदद कर सकते है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. सुबह खाली पेट अदरक खाने से फेफड़ों में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. 

अदरक के फायदे?

पाचन: खाली पेट अदरक खाने से पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है और सूजन को कम किया जा सकता है, जिससे शरीर अंदरूनी रूप से मजबूत महसूस कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: रोज क्या खाने से दिमाग तेज होता है, यहां जानिए, दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए

श्वसन तंत्र: अदरक में पाए जाने वाले तत्व श्वसन तंत्र में जमा कफ को ढीला करने में मदद कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में थोड़ी राहत मिल सकती है.

इम्यूनिटी: अदरक में पाए जाने वाले तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे खांसी, सर्दी, बुखार से राहत दिला सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foods To Improve Lung Function Naturally, Best Foods For Lung Detox, Diet To Strengthen Lungs After Pollution, Lung Health Boosting Superfoods, Ginger
Get App for Better Experience
Install Now