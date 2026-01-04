बिना रोटी छोड़े घटेगा वजन! सीख लें सत्तू, बेसन, सोया से बनी प्रोटीन रिच रोटी का फॉर्मूला

Weight Loss Roti Recipe: भारत में रोटी सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की थाली की पहचान है. वजन घटाने की बात आते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है क्या अब रोटी छोड़नी पड़ेगी? यही डर कई लोगों को डाइट शुरू करने से पहले ही रोक देता है. लेकिन, सच्चाई यह है कि वजन घटाने के लिए रोटी छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है रोटी बनाने का सही तरीका सीखना. अक्सर वजन बढ़ने की बड़ी वजह सिर्फ रोटी नहीं होती, बल्कि रिफाइंड आटा, ज्यादा मात्रा और कम प्रोटीन होता है. हमारी सामान्य गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है, जिससे पेट जल्दी भरता नहीं और थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है. यही कारण है कि लोग ओवरईटिंग कर बैठते हैं.

अगर आप बिना रोटी छोड़े वजन घटाना चाहते हैं और साथ ही अपनी डेली प्रोटीन की जरूरत भी पूरी करना चाहते हैं, तो आपको अपनी रोटी को प्रोटीन रिच बनाना होगा. इसके लिए किसी महंगे सप्लीमेंट या विदेशी डाइट की जरूरत नहीं है. बस तीन देसी चीजें काफी हैं सत्तू, बेसन और सोया का आटा.

क्यों जरूरी है प्रोटीन रिच रोटी?

हमारे शरीर को रोजाना प्रोटीन की जरूरत होती है. प्रोटीन वजन घटाने में सबसे अहम रोल निभाता है. यह देर तक पेट भरा रखता है, मसल्स को कमजोर नहीं होने देता, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, क्रेविंग और बार-बार भूख लगने से बचाता है. जब आपकी रोटी में प्रोटीन बढ़ जाता है, तो आप कम खाकर भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं.

ये 3 चीजें क्यों हैं खास? | Why Are These Three Things Special?

1. सत्तू

सत्तू भुने चने से बनता है और यह प्रोटीन व फाइबर का शानदार स्रोत है. यह पाचन को बेहतर करता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.

2. बेसन

बेसन में गेहूं के आटे की तुलना में ज्यादा प्रोटीन होता है. यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता और वजन कंट्रोल में मदद करता है.

3. सोया का आटा

सोया प्रोटीन का पावरहाउस है. यह मसल लॉस से बचाता है और खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो वजन घटाते समय कमजोरी महसूस करते हैं.

Photo Credit: A.I generated image.

प्रोटीन रिच रोटी बनाने का आसान फॉर्मूला:

इस रोटी को बनाना बहुत आसान है और स्वाद में भी यह बिल्कुल नॉर्मल रोटी जैसी ही लगती है.

सामग्री:

गेहूं का आटा - 1 कप

सत्तू - 2 टेबलस्पून

बेसन - 2 टेबलस्पून

सोया आटा - 1 टेबलस्पून

नमक - स्वादानुसार

पानी - जरूरत अनुसार

बनाने का तरीका:

सभी आटे एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह मिला लें.

नमक डालें और गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथ लें.

10 मिनट ढककर रखें.

अब सामान्य रोटी की तरह बेलकर तवे पर सेंक लें.

इस रोटी के फायदे:

बिना रोटी छोड़े वजन घटाने में मदद.

एक रोटी में ज्यादा प्रोटीन.

पेट देर तक भरा रहता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है.

कमजोरी और थकान नहीं होती.

कितनी रोटी खाएं?

वजन घटाने के लिए मात्रा भी जरूरी है. 1 टाइम में 2 प्रोटीन रिच रोटी काफी हैं. साथ में सब्जी, दाल या दही जरूर लें. रात में रोटी की संख्या कम रखें.

किन लोगों के लिए खास फायदेमंद?

वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग.

जिम या वॉक करने वाले.

डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले.

वेजिटेरियन लोग जिन्हें प्रोटीन की कमी रहती है.

वजन घटाने का मतलब भूखा रहना या रोटी छोड़ना नहीं है. सही फॉर्मूला अपनाकर आप अपनी रोज की रोटी को ही वजन घटाने का हथियार बना सकते हैं. सत्तू, बेसन और सोया के आटे से बनी यह प्रोटीन रिच रोटी न सिर्फ आपकी डेली प्रोटीन जरूरत पूरी करती है, बल्कि आपको फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक भी बनाए रखती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)