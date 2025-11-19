वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना नहीं, सही खाना है जरूरी! जानें वे 6 चीजें जिन्हें हटाते ही तेजी से कम होगा वजन

Weight Loss Tips: कई लोग वजन घटाने की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं, जैसे खाना कम करके या खुद को भूखा रखकर. उन्हें लगता है कि कम खाने से वजन तेजी से कम हो जाएगा, लेकिन यह तरीका न सिर्फ असफल होता है बल्कि सेहत को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है. साइंस कहती है कि शरीर को भूखा रखने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, एनर्जी कम होती है और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने खाने से गलत चीजों को हटाएं और सही चीजों को शामिल करें. इस आर्टिकल में हम उन 6 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप अपनी डाइट से निकाल दें, तो वजन कम होना आसान ही नहीं होगा बल्कि लंबे समय तक एक समान भी रहता है.

1. चीनी (White Sugar) वजन बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह

चीनी सिर्फ मीठी नहीं, बल्कि शरीर के लिए “कैलोरी बॉम्ब” है. इसके अंदर न फाइबर होता है, न विटामिन, न मिनरल—सिर्फ खाली कैलोरी होती है. ये कैलोरी सीधे शरीर में फैट के रूप में जमा होती है और मोटापा बढ़ाती है. सिर्फ 20–25 दिनों तक चीनी पूरी तरह छोड़ने से 1–2 किलो वजन अपने आप कम हो जाता है. इससे बचने के लिए-

चाय-कॉफी में चीनी बंद करें.

मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, कैंडी, डिब्बाबंद जूस से दूरी बनाएं.

चाहें तो शहद, गुड़ या स्टेविया जैसे नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें.

2. मैदा और मैदे से बनी चीजें

मैदा एक हाईली प्रोसेस्ड आटा है जिसमें से फाइबर और न्यूट्रिएंट्स लगभग खत्म हो जाते हैं. यह आंतों में चिपककर कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट बाहर निकलने की समस्या बढ़ाता है. आप अपने खाने में ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, समोसा, नूडल्स जैसी चीज़ें कम करें. मैदे की जगह मल्टीग्रेन आटा, बेसन, रागी, ज्वार या बाजरे का आटा खाएं.

3. पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स

चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी-टू-कुक आइटम, पॉपकॉर्न, कुरकुरे—इन सबमें अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ट्रांस फैट, नमक और चीनी पाए जाते हैं. ये वजन बढ़ाते हैं और साथ ही डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स और थायराइड जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: चीनी से लाख गुना ज्यादा फायदेमंद है ये चीज, मिठास के साथ ही सेहत के लिए लाभदायी

4. तली हुई चीज़ें (Fried Foods)

डीप फ्राई किए गए खाने में कैलोरी और ट्रांस-फैट बहुत ज्यादा होता है. ये चीजें पचती नहीं और शरीर में सूजन बढ़ाती हैं. पकौड़े, समोसे, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, फ्राइड चिकन जैसी चीजों से दूरी बनाएं. अगर खाना ही हो तो एयर-फ्राई या रोस्टेड ऑप्शन चुनें.

5. सफेद चावल और गेहूं की रोटी

चावल और रोटी हमारी डाइट का हिस्सा हैं और उन्हें पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं. लेकिन रोज-रोज एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ता है. वजन घटाने के लिए बेहतर तरीका है कि रोटियों को हर हफ्ते बदलें-

पहला हफ्ता: गेहूं की रोटी

दूसरा हफ्ता: रागी

तीसरा हफ्ता: चना

चौथा हफ्ता: ज्वार / बाजरा

चावल की जगह

ब्राउन राइस

ब्लैक राइस

क्विनोआ

मिलेट्स ले सकते हैं

इससे फाइबर बढ़ता है और कैलोरी कम होती है.

6. हाई-कैलोरी और शुगर-लोडेड ड्रिंक्स

कुछ ड्रिंक्स दिखने में सेहतमंद लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वजन बढ़ाते हैं:

सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स

फ्लेवर्ड सोडा

पैकेज्ड फ्रूट जूस

एनर्जी ड्रिंक्स

शेक, क्रीम वाली कॉफी

प्रोटीन बार्स / एनर्जी बार्स

इनमें शुगर और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और पोषण लगभग ना के बराबर होता है.

वजन घटाना कोई जादू नहीं है. यह धीरे-धीरे होता है, लेकिन सही तरीके से किया गया वेट लॉस लंबे समय तक टिकता भी है. अगर आप इन 6 चीजों को हटाते हैं और इसके साथ हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त पानी और स्ट्रेस-फ्री रहते हैं, तो आपका वजन तेजी से कम हो सकता है और इसके साथ ही आप हेल्दी और फिट भी रह पाएंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)