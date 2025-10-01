लिवर को साफ करने के लिए सुबह खाली पेट पी लें 5 डिटॉक्स ड्रिंक, शरीर में जमा गंदगी भी हो जाएगी बाहर

लिवर हमारे शरीर का अहम अंग है, जो भोजन को पचाने, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और एनर्जी बनाने में मदद करता है. लेकिन खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, ऑयली खाना और ज्यादा शराब का सेवन लिवर पर दबाव डाल सकता है. ऐसे में लिवर को हेल्दी रखने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है. ये ड्रिंक्स शरीर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं और लिवर के काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं.

लिवर को साफ करने के 5 आसान और असरदार ड्रिंक- (5 Easy and Effective Drinks)

1. नींबू और हल्दी वाला गुनगुना पानी-

नींबू में विटामिन सी और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यह मिश्रण लिवर को साफ करता है और पाचन को बेहतर बनाता है.

विधि: एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और आधा चम्मच हल्दी डालें. रोज सुबह खाली पेट पिएं.

2. ग्रीन टी- (Green Tea)

ग्रीन टी में कैटेचिन (Catechins) नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और लिवर में फैट के जमाव को कम कर सकते हैं.

विधि: एक कप गर्म पानी में 1 टीस्पून ग्रीन टी डालें. 4-5 मिनट के लिए ढककर रखें और फिर पिएं.



3. एलोवेरा जूस-

एलोवेरा लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है और इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर की सूजन को कम करते हैं.

विधि: 2 चम्मच एलोवेरा जेल को आधा कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं.



4. खीरा और पुदीने का डिटॉक्स वाटर-

खीरे और पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और लिवर को आराम देते हैं.

विधि: 1 गिलास पानी में आधा खीरा काटकर डालें और कुछ पुदीने की पत्तियां मिलाएं। 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और फिर पिएं.



5. गाजर और सेब का जूस-

गाजर और सेब लिवर के लिए विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स हैं. यह जूस लिवर की सफाई और पाचन में मदद करता है.

विधि: 1 गाजर और 1 सेब को ब्लेंड करके जूस निकालें. रोज 1 गिलास पिएं.



लिवर को हेल्दी रखने के लिए इन डिटॉक्स ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करें. साथ ही जंक फूड और ऑयली खाने से बचें, खूब पानी पिएं और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें. ये छोटे-छोटे बदलाव आपके लिवर को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे.

