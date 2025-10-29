Lime Aur Lemon Mein Kya Fark Hai: क्या आपको भी लाइम और नींबू दोनों ही सेम लगते हैं? क्या आप भी इन दोनों के क्या अंतर है इससे अनजान हैं? अगर हां तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको नींबू और लाइम मे क्या फर्क है इसके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए बिना देरी किए विस्तार से जानते हैं कि लाइम और नींबू में क्या फर्क है आकार, स्वाद, रंग, पोषक तत्व, उपयोग और स्वास्थ्य लाभ के आधार पर.

नींबू और लाइम सेम है क्या?

आकार और रंग:

नींबू: नींबू साइज में लाइम से थोड़ा बड़ा होता है. वहीं अगर बात करें इसके रंग कि तो वे हल्का पीला होता है और इसकी बाहरी परत थोड़ी मोटी और चिकनी होती है.

लाइम: लाइम आकार में नींबू से छोटा और गोल होता है. इसका रंग हरा होता है, लेकिन पकने पर यह हल्का पीला भी हो सकता है. इसकी छिलके की मोटाई नींबू से कम होती है.

स्वाद में क्या फर्क है?

नींबू: नींबू खाने में खट्टा होता है. जो खाने और पीने की चीजों का स्वाद और बढ़ा देता है, इसलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल पानी, सलाद और मिठाइयों जैसी चीजों में किया जाता है.

लाइम: यह खाने में ज्यादा तीखा और खट्टा होता है, इसलिए इसका ज्यादा उपयोग ड्रिंक्स जैसे मॉकटेल और बाहर की बनी हुई चीजों में किया जाता है.

पोषक तत्व:

नींबू: नींबू विटामिन सी के साथ-साथ विटामिन बी6 और फोलेट से भरपूर है जो शरीर को कई तरह की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी और स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

लाइम: लाइम एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो त्वचा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए फायदेमंद माना जाता है. स्वाद के साथ ये सेहत के लिए भी लाभदायक है.

