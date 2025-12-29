विज्ञापन

सूखे हुए नींबू को कभी नहीं फेंकें, कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए ऐसे करें इस्तेमाल, इन 3 कामों में करेंगे बहुत मदद

सूखे नींबू को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है. इनका इस्तेमाल घर की सफाई में समझदारी से किया जा सकता है. इनमें मौजूद प्राकृतिक अम्ल घरेलू कामों के लिए बहुत कारगर होते हैं.

सूखे नींबू
नींबू का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. नींबू सेवन सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, लेकिन कभी-कभी नींबू बिना इस्तेमाल किए पड़े रह जाते हैं और सूख जाते हैं. फ्रिज में रखने पर भी दो हफ्ते बाद ये सूख जाते हैं. ऐसे में कई लोग नींबू को बेकार समझकर फेंक देते हैं. दरअसल, सूखे नींबू को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है. इनका इस्तेमाल घर की सफाई में समझदारी से किया जा सकता है. इनमें मौजूद प्राकृतिक अम्ल घरेलू कामों के लिए बहुत कारगर होते हैं.

बर्तन और सिंक साफ करने के लिए

सूखा नींबू एक प्राकृतिक सफाई का उपाय है. अपने घर में रखे स्टील या तांबे के बर्तनों पर थोड़ा सा नमक छिड़कें और उन्हें सूखे नींबू के टुकड़े से अच्छी तरह रगड़ें. ऐसा करने से उन पर लगे जिद्दी दाग ​​हट जाएंगे और वे चमकने लगेंगे. सिंक को भी सूखे नींबू से रगड़कर साफ करें. यह एक बहुत ही उपयोगी उपाय है.

रसोई की दुर्गंध

एक सूखे नींबू को दो टुकड़ों में काटें और उसे स्टोव पर या माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए गर्म करें. इससे नींबू से अच्छी खुशबू आएगी. यह रसोई की दुर्गंध को दूर करने में मदद करेगा.

कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए

कई चींटियों, कीड़ों और अन्य कीटों को नींबू की गंध पसंद नहीं आती. नींबू के टुकड़ों को दरवाजे के पास या रसोई के कोनों में रखने से कीड़े घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. सूखे नींबू का पाउडर बना लें.

इसके अलावा एक सूखे नींबू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसे सूती कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या जूते रखने वाले डिब्बे में रख दें. यह वहां की दुर्गंध को सोख लेगा. साथ ही यह नमी को भी सोख लेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

