सॉफ्ट और फूली हुई पूरी कैसे बनाएं, ये ट्रिक्स करेंगी मदद | How To Make Puri Soft And Fluffy

Soft Puri Kaise Banti Hai: आलू की सब्जी के साथ पूरियों का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? त्यौहारों पर प्रसाद के रूप में, या किसी खास मौके पर मेहमानों के लिए गरमागरम, गोल-गोल और फूली हुई पूरी हर किसी को पसंद आती है, लेकिन इसे खाने का मजा तभी आता है जब पूरी एकदम सॉफ्ट और फूली हुई हो. सख्त पूरियों को खाने का मजा नहीं आता है. इसलिए आज हम आपको इस स्टोरी में नरम और फूली हुई पूरी बनाने की आसान विधि के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं परफेक्ट पूरी बनाने की टिप्स क्या हैं?

सॉफ्ट पूरी कैसे बनाते हैं?

सामग्री

गेहूं का आटा (2 कप)

तेल (1 बड़ा चम्मच गूंधने के लिए)

नमक (स्वादानुसार)

पानी (आवश्यकतानुसार)

तलने के लिए तेल

बनाने की विधि

पूरी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लें, उसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंध लें. जब आटा अच्छे से गूंध जाए उसे एक कपड़े से ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. ऐसा करने से आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और बेलने में आसानी होगी. अब एक कढ़ाही लें उसमें तेल डालकर कम आंच पर गर्म कर लें. बात दें तेल का तापमान पूरी के फुलने में सबसे अहम भूमिका निभाता है. इसलिए तेल के तापमान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. पूरी न बहुत पतली बेलें और न बहुत मोटी. जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक पूरी डालें. जैसे ही पूरी ऊपर तैरने लगे, उसे हल्का सा दबाएं ऐसा करने से पूरी तुरंत फूलेगी. फिर उसे पलटकर दोनों तरफ से सुनहरी होने तक अच्छी तरह तल लें.

