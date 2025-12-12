लौंग का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? लौंग का पानी कैसे बनाएं?

Laung Pani Ke Fayde: लौंग एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग हर रसोई में किया जाता है. यह दिखने में छोटी सी जरूर होती है, लेकिन शरीर को कई फायदे पहुंचा सकती है. इसे सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कई घरेलू उपायों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और दर्द निवारक गुण शरीर के लिए बेहद लाभकारी माने जा सकते हैं. आइए जानते हैं, कैसे लौंग का पानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और इसे सही तरीके से कैसे पीना चाहिए.

लौंग पानी के फायदे

पाचन: लौंग में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट को ठीक रख सकते हैं. लौंग का पानी गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

वजन: लौंग शरीर की चर्बी को पिघलाने में मदद कर सकती है. अगर आप लौंग के पानी को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो मेटाबॉलिज़्म को तेज किया जा सकता है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न हो सकती है. नियमित सेवन से पेट की सूजन कम होती है और वजन कंट्रोल रहता है.

इम्यूनिटी: लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को संक्रमणों से दूर रखने में मदद करते हैं. मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार से दूर रहता चाहते हैं? लौंग के पानी को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है.

मुंह की बदबू: लौंग में बैक्टीरिया खत्म करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह मुंह की बदबू जो दूर करने में मदद कर सकता है. लौंग का पानी पीने या उससे गरारे करने से मुंह की सफाई की जा सकती है और दांतों को मजबूत बनाया जा सकता है.

लौंग का पानी कैसे बनाएं?

लौंग का पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी में 3 से 4 लौंग को रातभर भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह पानी को गर्म करके छान लें और खाली पेट पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)