विज्ञापन
विशेष लिंक

नींद की वे आदतें जो आपको उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखाती हैं, जान लें इस नुकसान से कैसे बचें

Premature Aging: नींद सिर्फ आराम का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी स्किन और उम्र को भी प्रभावित करती है. अगर आप नींद की गलत आदतें फॉलो करते हैं तो आप अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
नींद की वे आदतें जो आपको उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखाती हैं, जान लें इस नुकसान से कैसे बचें
Bad Sleeping Habits Aging: अगर आप भी लेट नाइट सोने वाले इंसान हैं, या कम सोते हैं तो सचेत हो जाएं.

Bad Sleeping Habits: हम सब चाहते हैं कि हमारी त्वचा चमकदार रहे, चेहरा तरोताजा दिखे और उम्र कम लगे. हम सभी हमेशा जवां दिखना चाहते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद की कुछ आदतें आपको समय से पहले बूढ़ा दिखा सकती हैं? जी हां, अच्छी नींद सिर्फ थकान दूर नहीं करती, बल्कि आपकी त्वचा, बालों और मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डालती है. अगर आप भी लेट नाइट सोने वाले इंसान हैं, या कम सोते हैं तो सचेत हो जाएं. आज हम आपको ऐसी कुछ आदतों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानकर आप आज से ही अपना रूटीन बदलने वाले हैं. आइए जानते हैं ऐसी 4 नींद की आदतें जो आपकी उम्र बढ़ी हुई दिखा सकती हैं.

नींद की आदतें जो आपको बूढ़ा दिखाती हैं (Sleep Habits That Make You Look Older)

1. देर रात तक जागना

रात को देर तक जागना आपकी बॉडी के नेचुरल रिपेयर सिस्टम को बिगाड़ देता है. जब आप सोते हैं, तभी शरीर की कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं. अगर आप देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते हैं, तो ये प्रक्रिया रुक सकती है और चेहरे पर थकान, झुर्रियां और डलनेस दिखने लगती है. रोजाना एक तय समय पर सोने की आदत डालें. सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बना लें और हल्की किताब पढ़ें या ध्यान करें.

यह भी पढ़ें: 60-70 साल तक चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए क्या करें? कैसी होनी चाहिए लाइफस्टाइल, जानिए स्टेप बाई स्टेप

2. नींद की कमी

अगर आप रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपकी त्वचा का ग्लो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, सूजन और थकी हुई त्वचा आपको उम्रदराज़ दिखा सकती है. कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें. अगर नींद नहीं आती, तो सोने से पहले गुनगुना दूध या हर्बल चाय लें.

3. गलत पोजिशन में सोना

अगर आप पेट के बल या मुंह दबाकर सोते हैं, तो चेहरे की त्वचा पर दबाव पड़ता है जिससे झुर्रियां जल्दी आती हैं. यह आदत आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. पीठ के बल या साइड में सोने की आदत डालें. सिल्क या सॉफ्ट कॉटन के तकिए का इस्तेमाल करें जिससे त्वचा पर कम दबाव पड़े.

यह भी पढ़ें: बासी मुंह चबा लिए तुलसी के पत्ते तो आप सोच भी नहीं कितने अनगिनत फायदे मिलेंगे, जान लीजिए यहां

4. स्ट्रेस लेकर सोना

अगर आप तनाव में रहते हुए सोते हैं, तो स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है. इससे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है जो स्किन को डल और उम्रदराज बना देता है. सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें जैसे मेडिटेशन, धीमी म्यूजिक सुनना या गहरी सांस लेना. इससे मन शांत होगा और नींद अच्छी आएगी.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bad Sleeping Habits Aging, Sleep And Premature Aging, Sleep Habits That Cause Wrinkles, Poor Sleep Skin Damage, Sleep Deprivation Effects On Skin, Sleep And Anti-aging Tips, Sleep Posture Aging Face, Sleep And Dark Circles, Sleep Routine For Youthful Skin, Sleep Mistakes That Age You, Sleep And Collagen Loss, Sleep Hygiene Beauty, Sleep Habits And Aging Signs, Sleep And Skin Elasticity, Sleep Quality And Aging
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com