Causes Of Numbness In Hands And Feet: लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने या खड़े रहने से क्या आपको भी महसूस होती है झनझनाहट? अगर हां, तो इस स्टोरी में बने रहिए. यह समस्या शरीर में पोषक तत्वों की कमी, नसों की समस्या या किसी गंभीर रोग का संकेत भी हो सकता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल कर आप इससे राहत पा सकते हैं. तो आइए Doctor Saleem से जानें हाथ-पैरों के सुन्न होने के कारण क्या हैं और कौन-से फूड्स को खाकर इस समस्या से राहत पाई जा सकती है.

किस कमी से हाथों और पैरों में सुन्नता आती है?

ये समस्या शरीर में विटामिन बी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा, डायबिटीज, थायरॉयड की समस्या, स्ट्रेस और एंग्जायटी के कारण हो सकती है. तो चलिए जानते हैं इससे बचने के लिए कौन से फूड्स हो सकते हैं कमाल.

हाथ पैर सुन्न हो तो क्या खाना चाहिए?

विटामिन बी12: विटामिन बी12 नसों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व माना जाता है. शरीर में इसकी कमी से हाथ-पैरों में झनझनाहट महसूस होना आम बात है. ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन, फोर्टिफाइड सीरियल या सोया दूध जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

मैग्नीशियम: मैग्नीशियम नसों और मांसपेशियों के सही फंक्शनिंग के लिए जाना जाता है. ये पोषक तत्व कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली, एवोकाडो, हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, पालक और शलजम जैसी चीजों में पाया जाता है. इन चीजों को डाइट में शामिल करने से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है.

अलसी के बीज: अलसी के बीजों में नामक ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और नसों को पोषण देते हैं. आप चाहें तो ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर दूसरी चीजें चिया सीड्स, सैल्मन मछली और अखरोट को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

