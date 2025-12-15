विज्ञापन
क्या फल खाने के बाद तुरंत पानी पी सकते हैं? जानिए सच्चाई

Can I drink water after eating fruit : ज्यादातर लोग डर के मारे फल खाने के बाद एक घूंट पानी भी नहीं पीते. लेकिन क्या ये डर सच है? क्या सच में फल और पानी का कॉम्बिनेशन इतना खराब है कि ये हमारी सेहत बिगाड़ दे? 

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पानी के कारण फलों में मौजूद विटामिन और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण (Absorption) ठीक से नहीं हो पाता.

Phal khane ke bad pani pe sakte hain : अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फल खाते ही प्यास लगती है, तो ये खबर आपके लिए है. अक्सर आपने अपने घर के बुज़ुर्गों या इंटरनेट पर ये सुना होगा कि "अरे! फल खाने के तुरंत बाद पानी मत पी लेना, पेट खराब हो जाएगा." ये बात इतनी आम हो चुकी है कि ज्यादातर लोग डर के मारे फल खाने के बाद एक घूंट पानी भी नहीं पीते. लेकिन क्या ये डर सच है? क्या सच में फल और पानी का कॉम्बिनेशन इतना खराब है कि ये हमारी सेहत बिगाड़ दे? 

इसका सीधा जवाब है, नहीं. ये कोई जहर नहीं है, पर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए.

फल खाने के बाद पानी पीना चाहिए?

देखिए, फल खुद ही पानी और शुगर से भरपूर होते हैं. जब आप फल खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पी लेते हैं, तो हमारे पेट में एक छोटी सी 'केमिकल छेड़छाड़' हो जाती है. असल में हमारे पेट में खाना पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं,  जो खाने को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. जब आप बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो ये थोड़े 'पतले' (Dilute) हो जाते हैं.

जैसे मान लीजिए, किसी काम के लिए आपको गाढ़ा पेंट चाहिए, लेकिन आपने उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया. अब वो पेंट काम तो करेगा, लेकिन बहुत धीरे-धीरे और कमजोर तरीके से. बिल्कुल यही हमारे हाजमे के साथ होता है.

फल खाने के बाद पानी पीने से क्या होता है?

  • फलों को पचाने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है.
  • पेट में गैस, हल्का ब्लोटिंग या एसिडिटी की दिक्कत पैदा कर सकता है. 
  •  कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पानी के कारण फलों में मौजूद विटामिन और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण (Absorption) ठीक से नहीं हो पाता.

फल खाने के बाद पानी पीने का सही समय क्या है?

  • फल खाने से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी पी लें. इससे आपका पेट भी थोड़ा भरा रहेगा और पाचन की प्रक्रिया के लिए पेट तैयार हो जाएगा.
  • फल खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट बाद ही पानी पिएं.ये छोटा सा गैप हमारे डाइजेस्टिव जूस को अपना काम तेजी से करने का मौका देता है.
  • अगर आप तरबूज, खरबूजा, संतरा जैसे हाई-वॉटर कंटेंट वाले फल खा रहे हैं, तो पानी पीने का गैप और भी बढ़ा दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

